Rettegnek András herceg lányai: újabb botrányokra készülnek

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 29. 10:15
Az egykori yorki herceg és volt felesége a botrányaikkal együtt két gyermeküket is magukkal rántották. Most András herceg lányai attól tartanak, hogy újabb dolgok derülhetnek ki kegyvesztett apjukról.

A kegyvesztett András herceg számára a 2025-ös év meglehetősen botrányosan alakult. Nemcsak fény derült arra, hogy volt feleségével együtt kapcsolatban álltak az elítélt Jeffrey Epsteinnel, de még a királyi család is kitaszította őket. Mindezek után azonban lányaik is nehéz helyzetbe kerültek.

Rettegnek András herceg lányai a jövőtől.
Rettegnek András herceg lányai a jövőtől  Fotó:  AFP

Októberben Károly király hivatalos eljárást indított testvére titulusainak, címeinek és kitüntetéseinek megvonására. A következő hónapban András elvesztette hercegi státuszát, valamint a Térdszalagrend és a Királyi Viktóriánus Rend tagságát. Decemberben pedig a Védelmi Minisztérium bejelentette, hogy tiszteletbeli altengernagyi rangját is visszavonták. Itt még nem értek véget megvonások sorozatai, ugyanis a herceget még a Royal Lodge-ból is kilakoltatták, és most egy rozoga farmházba kell költöznie.

Nehéz helyzetben van Eugénia és Beatrix hercegnő

Viszont nem tudni, hogy még mit tartogat a jövő, és egy szakértő szerint ez nemcsak az egykori yorki herceget, de lányait, Beatrix és Eugénia hercegnőt is aggasztja.

Andrew Lownie királyi szerző szerint bár a hercegnők eddig hűek maradtak apjukhoz, attól tarthatnak, hogy további botrányos dolgok fognak kiderülni. Elmondása szerint az Epstein-üggyel kapcsolatban eddig a bizonyítékok 1%-a került nyilvánosságra, így a királyi család további botrányokra is készülhet.

András még mindig ártatlannak vallja magát a történtekkel kapcsolatban, miközben lányai csöndben, de kissé elhatárolódtak tőle. A hírek szerint Eugénia teljesen megszakította vele a kapcsolatot, míg Beatrix próbál egyensúlyt teremteni apja és a királyi család többi tagja között.

A két hercegnő nyilvánosan nem reagált apjuk botrányára, és Lauren Beeching PR szakértő szerint ez a hallgatás most a legjobb taktika nekik.

Személy szerint nem hiszem, hogy a legokosabb lépés az lenne, ha nyilvánosan bejelentenék, hogy eltávolodnak az apjuktól. A leghatékonyabb megközelítés egyszerűen az, ha nem mutatkoznak vele együtt, és nem csinálnak belőle látványosságot

- magyarázta.

András herceg volt felesége sem viseli jól a történteket

Az egykori yorki hercegné, Sarah Ferguson jövője sem áll biztos talpakon. Neki is költöznie kell a Royal Lodge-ból, de a hírek szerint még nem tudni, hova megy, sőt, a botrányos helyzet mentálisan annyira megviselte, hogy naponta könnyek között fakad ki.

Azonban Lownie szerint Sarah erős nő, és talpra állt már rosszabb helyzetekből is - írja a Mirror.

 

