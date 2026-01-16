Elképesztő: erre akarja használni gyermekeit Harry herceg és Meghan Markle

Harry herceg és Meghan Markle négy év után először elvihetik magukkal a gyermekeiket az Egyesült Királyságba. Harry herceg ezen a nyáron egészen biztosan hazatér, hogy részt vegyen a 2027-es, Birminghamben megrendezésre kerülő Invictus Games visszaszámláló eseményén, az viszont, hogy a felesége, Meghan és a gyermekeik, a hatéves Archie herceg és a négyéves Lilibet hercegnő is vele tartanak-e, egyelőre kérdéses.

Meghan Markle visszatérésétől hangos a brit sajtó, de úgy tűnik, hogy Lilibet és Archie is elkísérhetik Harry herceget az Egyesült Királyságba / Fotó: Photo Image Press / Northfoto

Harry herceg és a családja újra egyesülhet?

Bár a döntés Harry biztonsági felülvizsgálatának eredményétől függ majd, egy szakértő szerint, amennyiben Meghan idén júliusban visszatér az Egyesült Királyságba, akkor valószínűleg Archie-t és Lilibetet is magával viszi. Ennek számos oka lehet, többek közt az, hogy négy év után ismét láthassák a nagyapjukat, III. Károly királyt, a királyi szakértő szerint viszont akad ennél nyomósabb indok is.

Richard Fitzwilliams az Expressnek nyilatkozva elmondta, ha Harry és Meghan magukkal viszik a gyermekeiket, akkor valószínűleg kedvezőbb fogadtatásban részesülnek az Egyesült Királyságban, ahol nem igazán rajonganak a házaspárért, mióta 2020-ban kiléptek a királyi életből, majd ezt követően többször is nyilvánosan kritizálták a család tagjait.

Valószínűnek tűnik, hogy Meghan visszatér az Egyesült Királyságba. Ha Harry egyedül jönne, az további pletykákhoz vezetne a házasságuk felbomlásáról. Emellett Meghannek elő kell készítenie a terepet a jövő évi Invictuson való megjelenéséhez. Gyanítom, ha magukkal hozzák a gyerekeiket, a fogadtatás sokkal kedvezőbb lesz, ezért arra tippelek, hogy így fognak tenni. Ez egy lehetőség lenne arra is, hogy előmozdítsák a megbékélést a 2027-es birminghami Invictus Games előtt. Aligha kétséges, hogy megkapják a kívánt biztonsági intézkedéseket, és a király nyilvánvalóan látni szeretné az unokáit

- mondta el Richard Fitzwilliams.

Meghan, Archie és Lilibet 2022-ban jártak utoljára a sussexi herceg szülőhazájában: Harry azóta mindig egyedül utazott el az Egyesült Királyságba. Úgy tudni, ennek oka a biztonság, mivel Harry állítása szerint a 24 órás, a brit adófizetők által finanszírozott rendőri védelem nélkül túl veszélyesnek tartja, hogy hazavigye a családját - ezt azután vonták meg tőle, miután a feleségével megszűntek a királyi család aktívan dolgozó tagjai lenni. Jelenleg viszont már folyamatban van Harry biztonsági jogainak felülvizsgálata, a számára kedvező döntés esetén pedig már nincs akadálya annak, hogy a gyerekei ismét ellátogathassanak az Egyesült Királyságba.