Ezért költözne Angliába a sussexi herceg: „Harry súlyos szociális szorongásban szenved”

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 15. 12:20
Hat éve már, hogy a sussexi hercegi pár Los Angelesbe költözött. Harry hercegnek elege van abból, hogy felesége, Meghan Markle árnyékában kell élnie.
Fekete Ágnes
Harry herceg és Meghan Markle a brit királyi családtól való elszakadásuk után Los Angelesben, Montecitoban kezdett új életet, amely egyáltalán nem olyan fényűző és tökéletes, mint amilyennek látszik. Miközben Meghan Markle egyre inkább élvezi a hollywoodi reflektorfényt, Harry herceg mindennapjai jóval visszafogottabban telnek. A sussexi herceg kezdi úgy érezni, hogy már csak a felesége árnyékában él. 

Harry herceg boldogtalan Los Angelesben, amíg felesége, Meghan Markle imádja az ottani életet 
(Fotó: WALTER/BESTIMAGE/Northfoto)

Harry herceg unja, hogy Meghan Markle árnyékában kell élnie

Az amerikai élet gyökeres változást hozott Harry herceg számára. A brit királyi protokoll, az állandó hivatalos események és a katonai kötöttségek helyét a Los Angeles-i hétköznapok vették át. Montecitoban a herceg ideje főként a családja köré szerveződik, ritkán jelenik meg nyilvános eseményeken, és kevésbé mozog otthonosan a hollywoodi közegben. Christopher Andersen, királyi szerző a US Weekly-nek tett nyilatkozatában azt mondta, hogy Sussex hercege „kissé kényelmetlenül érzi magát” a reflektorfényben és véleménye szerint Harry hercegsúlyos szociális szorongásban szenved”

The Duke of Sussex - The Court of Appeal
Harry hercegnek hiányzik a családja, vissza akar költözni az Egyesült Királyságba
(Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment/Northfoto)

Harry herceg vissza akar költözni az Egyesült Királyságba

A sussexi herceg másik nagy problémája pedig az, hogy hiányzik neki a családja. Harry herceg számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy gyermekei kapcsolatban maradjanak brit gyökereikkel és megismerjék a királyi hagyományokat, még akkor is, ha mindennapjaik jelenleg Los Angelesben zajlanak. Éppen ezért erőlteti annyira, hogy családjával a jövőben hosszabb időket töltsenek az Egyesült Királyságban, akár családi, akár hivatalos alkalmak miatt.

Meghan Markle élvezi a reflektorfényt Hollywoodban
(Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau/Bestimage/Northfoto)

Meghan Markle élvezi a reflektorfényt

És miközben Harry herceg teljesen a háttérbe húzódik, Meghan Markle egyre magabiztosabban mozog a hollywoodi közegben. A korábbi színésznő aktívan építi médiabeli jelenlétét, és több projekt, kampány és üzleti kezdeményezés köthető a nevéhez. A Los Angeles-i környezet ideális terepet biztosít számára, hogy lifestyle-márkáját, az As Evert, nyilvános szerepléseit és üzleti érdekeltségeit tovább erősítse. Gyakran jelenik meg rendezvényeken, interjúkban és különböző médiatartalmakban, melyeket rendszeresen követ a nemzetközi sajtó.

 

 

