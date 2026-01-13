Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Feszültség a palotában: Harry herceg újabb megszólalása csak olaj volt a tűzre

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 18:30
Nem csitul a viszály. Harry herceg körül folyamatos a feszültség.

Ismét feszültté vált a viszony Harry herceg és a királyi palota között. A herceg hosszú évek óta zajló biztonsági jogi csatája újabb fordulóponthoz érkezett, ám egy korábbi kijelentése nemrég ismét elmélyítette a szakadékot közte és az uralkodói család között.

Harry herceg Netflix kedvenceitől mindenki ledöbbent
Harry herceg viszonya sehogy sem javul a királyi családdal / Fotó: Tom Maddick / SWNS /  Northfoto

Vajon megkapja a védelmet Harry herceg?

Harry herceg ebben a hónapban értesülhet arról, visszakapja‑e a fegyveres rendőri védelmét, amikor az Egyesült Királyságba látogat. A Belügyminisztérium ugyanis – fordulatként a korábbi döntésekhez képest –, teljes körű fenyegetettségi vizsgálatot rendelt el, 2020 óta először. Az értékelést a királyi és közszereplők védelmét felügyelő bizottság, a Ravec végzi.

A herceghez közel álló források szerint Harry jelenleg „bizakodó”, azzal kapcsolatban, hogy a döntés számára kedvező lesz, ami lehetővé tenné, hogy a feleségével, Meghan Markle-lel és a gyermekeikkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel együtt újra az Egyesült Királyságba utazzon.

Harry egyik korábbi megjegyzése azonban komoly vihart kavart. A Mirror szerint ugyanis a bennfentesek arra utaltak, amennyiben Harry nem kapja vissza a rendőri védelmet, abban a palota közbeavatkozása is szerepet játszhat. Ezt a feltételezést egy volt királyi alkalmazott határozottan visszautasította, „igazságtalannak és pontatlannak” nevezve az állítást. Elmondása szerint a palotának nincs döntési jogköre a fenyegetettségi elemzések vagy a biztonsági intézkedések meghatározásában. 

Kormányzati források is hangsúlyozták: a kockázatelemzés még folyamatban van, így jelenleg senki sem tudhatja, milyen ajánlás kerül a bizottság elé. 

Mindeközben az is kiderült, hogy Harry herceg várhatóan nem találkozik édesapjával, III. Károly királlyal, amikor januárban Londonba utazik. A herceg ugyanis hamarosan újabb bírósági eljárásra érkezik az Associated Newspapers Limited, a Daily Mail kiadója ellen, ám a király ebben az időszakban feltehetően Skóciában tartózkodik majd, és nem kíván kapcsolatba kerülni a peres ügyekkel.

 

