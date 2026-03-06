Ideje lesz kimenni a szabadba: folytatódik a napsütéssel teli időjárás

Érdemes lesz a hétvégére betáblázni a szabadtéri programokból, ugyanis igazi napsütés özönnel érkezik az időjárás. A következő napokban folytatódik a kora tavaszi időjárás, miközben a hőmérséklet már eléri a 17 fokot is.

Folytatódik a napos időjárás. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pixabay

Töretlenül folytatódik a napos időjárás

Péntek

A nap nagy részében csapadékmentes, napos időre lehet számítani, viszont a Dunántúlon időnként megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet továbbra is kora tavaszi marad, körülbelül 14 fokra készülhetünk.

Szombat

A hétvégén is marad a derült, száraz idő, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A nappali csúcshőmérséklet marad 12-17 fok között.

Vasárnap

Folytatódik a derült napok sorozata, várhatón mérsékelt széllel. A délutáni csúcshőmérséklet szintén marad 12-17 fok között, miközben néha megélénkül a keleties szél - írta a Köpönyeg.