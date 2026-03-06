Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Leonóra, Inez névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ideje lesz kimenni a szabadba: folytatódik a napsütéssel teli időjárás

időjárás
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 06. 06:30
tavaszi időjárásnapsütés
Ha még nem terveztél szabadtéri programot a hétvégére, akkor itt az ideje! Mutatjuk mit tartogat az időjárás!

Érdemes lesz a hétvégére betáblázni a szabadtéri programokból, ugyanis igazi napsütés özönnel érkezik az időjárás. A következő napokban folytatódik a kora tavaszi időjárás, miközben a hőmérséklet már eléri a 17 fokot is.

Folytatódik a napos időjárás.
Folytatódik a napos időjárás. (Képünk illusztráció) / Fotó: Pixabay 

Töretlenül folytatódik a napos időjárás

Péntek

A nap nagy részében csapadékmentes, napos időre lehet számítani, viszont a Dunántúlon időnként megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet továbbra is kora tavaszi marad, körülbelül 14 fokra készülhetünk.

Szombat

A hétvégén is marad a derült, száraz idő, gyenge vagy mérsékelt légmozgással. A nappali csúcshőmérséklet marad 12-17 fok között.

Vasárnap

Folytatódik a derült napok sorozata, várhatón mérsékelt széllel. A délutáni csúcshőmérséklet szintén marad 12-17 fok között, miközben néha megélénkül a keleties szél - írta a Köpönyeg.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu