Nagy pofont jelenthet Vilmos herceg számára, ha teljesül Harry herceg kívánsága

Január döntő hónapnak ígérkezik Harry herceg számára, különösen az egyik legnagyobb harcát illetően. A sussexi herceg legnagyobb kívánsága teljesülhet a hírek szerint, ami egyenes utat nyithat számára az Egyesült Királyságba való visszatéréshez, és némi fejtörést testvérének, Vilmos hercegnek.

Nagy pofont jelentene Vilmos számára, ha testvére visszatérne a királyi feladatokhoz

Miután Harry elveszítette azt a jogi csatát, amelyben azt szerette volna elérni, hogy az Egyesült Királyságban visszaállítsák az automatikus rendőri védelmét, egy jelentős fordulatként a Belügyminisztérium állítólag most teljes körű fenyegetettségi felmérést rendelt el, 2020 óta először. A felülvizsgálat eredménye várhatóan még ebben a hónapban megszületik, de a herceghez közel álló források szerint az eddigi visszajelzések biztatóak.

Jelenleg Harrynek egy hónappal előre értesítenie kell a Metropolitan Police-t, ha az Egyesült Királyságba utazik, akik eseti alapon vizsgálják meg a biztonsági szükségleteit. Ügyvédei korábban azzal érveltek, hogy ez a helyzet életveszélybe sodorja őt. Amennyiben azonban ez megváltozik egyesek szerint Harry herceg egyre több időt tölthetne hazájában, sőt akár segíthetné is az aktív királyi családtagokat is, ami nagy pofont jelentene Vilmos számára.

A BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond azonban nem ennyire biztos ebben, szerinte senki sem szeretné jobban, hogy Harry távol maradjon a királyi családtól, mint idősebb testvére.

Nem gondolom, hogy bármilyen királyi feladatot vállalna itt. Megszületett az a döntés, hogy nem lehet valaki félig bent, félig kint. Személy szerint úgy vélem, ez elég kemény volt, de ez a helyzet. Szerintem nagy pofon lenne Vilmos számára, aki teljes mértékben hű maradt az apjához és a kötelességéhez, ha Harryt visszaengednék dolgozó királyi családtagok közé, még ha csak részmunkaidőben is.

- magyarázta a szakértő.

Aggasztó Harry herceg jelenlegi biztonsági helyzete

Októberben derült ki, hogy egy Harry számára ismert zaklató alig néhány méterre került tőle a tavaly szeptemberi brit látogatása során. Állítólag egy előkelő londoni hotel mosdójában rejtőzött el, mindössze percekkel azelőtt, hogy Harry egy eseményre megérkezett volna.

Szerintem ez a biztonsági döntés, amely hamarosan megszülethet, Harry igazolása. Toporzékolt, panaszkodott a kormánynál, a Legfelsőbb Bíróság elé vitte az ügyet, és nyilvánosan elítélte a döntést, amely elutasította a kérését.

- mondta Jennie.

Ugyanakkor úgy gondolom, helyes döntés lenne visszaállítani a védelmét. Ahogy ő következetesen állítja, semmi sem változott az őt érő fenyegetettség szintjében. Továbbra is a király fia, továbbra is az ötödik a trónöröklési sorban, és ami a legfontosabb, egykori katonatiszt, aki Afganisztánban szolgált és ölt. Ő és a családja egyértelmű célpontok.

Jogi csatája során a herceg azzal érvelt, hogy az Egyesült Királyságban fennálló biztonsági helyzet lehetetlenné teszi, hogy biztonságosan hazavigye feleségét, Meghan Marklet és gyermekeiket, Archie herceget és Lilibet hercegnőt. Azt is elmondta, hogy a helyzet éket vert közé és édesapja közé, akivel hosszú ideig nem beszéltek, de még unokáit sem láthatta csak évekkel ezelőtt pár alkalommal.