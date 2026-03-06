Vége a titkolózásnak: kiderült, mikor és hol mond beszédet Orbán Viktor március 15-én

Kovács Zoltán közösségi oldalán azt írta a március 15-ei eseményekkel kapcsolatban: a szervezők az ünnepi műsorra és beszédre szeretettel várják a Békemenet résztvevőit is. A korábbi évekhez hasonlóan idén is már március 14-én elkezdődnek a nemzeti ünnep központi programjai, aznap délelőtt adják át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat az Országház kupolacsarnokában - közölte.

Kovács Zoltán: Orbán Viktor a Kossuth téren mond ünnepi beszédet március 15-én

Fotó: Polyák Attila / MW

Kiderült, mikor és hol mond beszédet Orbán Viktor március 15-én

Az államtitkár arról tájékoztatott, hogy a nemzeti ünnep napján, március 15-én reggel 7 óra 30 perckor felvonják Magyarország lobogóját a Kossuth Lajos téren. Ugyanitt 13 órakor kezdődik az ünnepi megemlékezés, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond beszédet - fűzte hozzá.

Jelezte azt is, hogy március 14-én és 15-én 10 órától 16 óráig a nemzeti ünnephez kapcsolódó programokkal és tematikus tárlatvezetésekkel várják a családokat a Magyar Nemzeti Múzeumban. A Nyitott Parlament program keretében az érdeklődők március 15-én 15 órától 18 óráig ingyenesen tekinthetik meg az Országházban a Díszlépcsőházat, a Kupolacsarnokot, valamint a Szent Koronát - hívta fel a figyelmet.

Kovács Zoltán beszámolt arról is, hogy a nemzeti ünnep előestéjén és napján 17 óra 30 perctől 23 óráig a Magyar Nemzeti Múzeum épületének homlokzatát fényfestés díszíti majd.

A hazádnak szüksége van rád! Ünnepeljük együtt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseit!

- írta az államtitkár.