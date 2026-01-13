Páratlan szépség, ő Arne Slot gyönyörű lánya - Fotó

Az egész világ Arne Slot, a Liverpool menedzserének meseszép lányáról beszél. Isa Slot nemrég a Maldív-szigetekről osztott meg néhány lenyűgöző fotót, amelyeken egy tengerkék ruhában pózol a paradicsomi környezetben. A képek pillanatok alatt bejárták az internetet, a gyönyörű fiatal lányt pedig valóságos dicséretcunami árasztotta el.

Arne Slot (középen) a lányával, Isa Slottal és a fiával együtt ünnepelték a Liverpool bajnoki címét 2025-ben / Fotó: Peter Byrne - PA Images

Arne Slot lányát imádják az interneten

A szőke szépség valósággal meghódította az Instagramot. Isa Slot már közel 40 ezer követővel büszkélkedhet közösségi oldalán, fotóit ezrek kedvelik, a kommentek között pedig rengeteg dicsérő üzenet sorakozik.

A férfi rajongóknak azonban nincs sok esélyük: Isa szíve már egy ideje foglalt. A meseszép szőkeség párkapcsolatban él Luc Nieuwenhuijs labdarúgóval, aki a holland élvonalban szereplő NEC Nijmegen játékosa. A fiatal futballista eddig a klub U21-es csapatában kapott lehetőséget, a felnőttek között még nem mutatkozott be.

Egy korábbi interjúból az is kiderült, hogy Arne Slot családja – köztük Isa is – Hollandiában maradt, nem költöztek Angliába. Ennek oka, hogy a Liverpool menedzserének két gyermeke még iskolába jár, így a család nem vállalta az Egyesült Királyságba költözést - írta a Liverpool Echo.