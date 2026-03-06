Tragédia: boltból próbált lopni, miatta kapott végzetes szívrohamot a biztonsági őr

Több mint öt év börtönbüntetésre ítéltek egy bolti tolvajt, aki alkohollal próbált menekülni, de közben megölte az üzlet biztonsági őrét.

Boltból próbált lopni, közben megölte a biztonsági őrt a nő. (Képünk illusztráció) / Fotó: Unsplash

Lopási kísérlet közben kapott szívrohamot a biztonsági őr

A 61 éves Alun Harris-Richards diagnosztizálatlan szívbetegségben szenvedett, és szívrohamot kapott, miután Natasha Smith többször megpróbált elrángatni tőle egy szatyrot. A dulakodás közben férfi a földre esett, beverte a fejét, és meghalt arbroathi Asda áruházban, 2024. június 30-án. Bár a szemtanúk megpróbálták ellátni sérüléseit, és megkezdték az újraélesztését, már nem tudták megmenteni.

A 38 éves Smith korábban beismerte, hogy megölte Harris-Richardsot, aki fizikai és érzelmi stresszt szenvedett el, ami szívrohamot okozott. Mindemellett azt is bevallotta, hogy egy másik dolgozóval is dulakodásba keveredett.

Lady Haldane bíró 5 év és 4 hónap börtönbüntetésre ítélte a nőt Harris-Richards meggyilkolásáért, valamint 11 hónap börtönbüntetésre a támadásért.

Ön olyan eseménysorozatot indított el, amelynek végső soron pusztító következményei voltak Alun Harris-Richards, családja és mindazok számára, akik ismerték és szerették őt. Harris-Richards azon a napon vesztette életét, amikor egyszerűen a munkáját végezte egy üzletben. Elfogadott tény, hogy ön nem ezt a kimenetelt szándékozta, de elfogadott tény, hogy felelősséget kell vállalnia érte

- hangzott el az edinburghi Legfelsőbb Bíróságon.

Lady Haldane hozzátette, hogy Harris-Richards egészségügyi problémákkal küzdött, amelyek fogékonyabbá tették egy ilyen stresszes eseményre, de ez nem von le semmit abból a tényből, hogy Smith tettei miatt vesztette el az életét.

A vádlott csak videóhíváson keresztül csatakozott a tárgyaláshoz, ugyanis jelenleg is börtönben van, mivel korábban számos kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt elítélték. Képviselője, Kris Gilmartin azt mondta, hogy mély megbánást érez tettei miatt, és elismeri, hogy tettei betölthetetlen űrt hagytak Harris-Richards barátai és családja körében.

Gilmartin elmondta, hogy Smith az incidens idején alkoholista volt, és kétségbeesetten ment a boltba.

Látták, amint alkoholt rejteget a táskájában. Kétségbeesetten próbálta megtartani a táskáját és annak tartalmát. Nem emelt kezet Harris-Richardsra, de elismeri, hogy megpróbálta elvenni tőle a táskát. Nem állt szándékában ártani neki, de együtt kell élnie azzal a ténnyel, hogy a tettei okozták a halálát

- magyarázta.