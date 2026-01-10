Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Békejobbot nyújt Harry herceg Károly királynak: talán most törik meg a jég?

Harry herceg
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 17:30
Károly királybéküléskirályi család
A sussexi herceg tavaly már elárulta, hogy ki szeretne békülni a családjával, és úgy tűnik, most mindent meg is tesz ezért. Harry herceg a hírek szerint különleges szerepet ajánl apjának.

Harry herceg állítólag jelentős békejobbot készül nyújtani édesapjának, III. Károly királynak. A sussexi herceg korábban már őszintén beszélt arról, hogy ki szeretne békülni a családjával, még ha ez egyes tagoknál lehetetlennek is tűnik.

Harry herceg újabb békejobbot nyújthat édesapjának.
Harry herceg újabb békejobbot nyújthat édesapjának Fotó: PA /  Northfoto

Együtt léphet színpadra Harry herceg és Károly király

A sussexi herceg, aki mindössze néhány percet töltött kettesben az apjával azóta, hogy 2020-ban visszalépett az aktív királyi szereptől, a hírek szerint egy különleges szerepet ajánl fel neki az Invictus Games-en, ugyanis az esemény jövőre visszatér az Egyesült Királyságba. Ez azt jelentené, hogy apa és fia együtt léphetnének színpadra a megnyitó ünnepségen a birminghami NEC-ben jövő júniusban, ami jelentős enyhülést jelezne kapcsolatukban az évek óta tartó csaknem teljes hallgatás után.

Közeli források szerint ez a herceg álma lenne, miután tavaly már hangsúlyozta, hogy békülni szeretne a családjával.

Harry kétségbeesetten szeretné, ha Károly ott lenne a játékokon, és azt akarja, hogy együtt nyissák meg azt. Harry számára ez fontos a játékok miatt is, és a kapcsolatuk miatt is. Az álma az, hogy az apja mellette álljon

- tette hozzá egy bennfentes.

A herceg a hónap végén Kaliforniából Londonba utazik, hogy részt vegyen a felsőbírósági pere megnyitóján, amely január 19-én kezdődik, ám várhatóan nem találkozik az apjával angliai tartózkodása alatt.

Nincs értelme tovább harcolni a családjával

Egy nagy horderejű BBC-interjúban, amelyet tavaly egy sikertelen fellebbezést követően adott a rendőri védelem ügyében, Harry azt állította, hogy a király a biztonsági ügyek miatt nem hajlandó beszélni vele, hozzátéve, hogy szerinte az apja attól tart, bármilyen kommunikációt felhasználhatnának a jogi eljárásban, vagy az nyilvánosságra kerülhetne.

Ennek ellenére Harry hangsúlyozta, hogy nagyon szeretne kibékülni a családjával.

Nincs értelme tovább harcolni. Az élet értékes. Nem tudom, mennyi ideje van még az apámnak

- válaszolta a BBC riportere, Nada Tawfik kérdésére.

Hozzátette, hogy amíg nem kap biztosítékokat a biztonságára vonatkozóan, nem tudja feleségét, Meghant és gyermekeiket, Archie-t és Lilibetet a hazájába vinni - írta a Mirror.

 

