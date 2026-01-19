Harry herceg hazatért – Vilmos és Katalin lépése mindent elárul: nincs többé kompromisszum

Újra Londonban tartózkodik Harry herceg, ám a látogatás ezúttal sem a családi kibékülésről szól. A sussexi herceg azért tért vissza az Egyesült Királyságba, hogy részt vegyen a Daily Mail kiadója elleni per tárgyalásán, de minden jel arra utal, hogy a királyi családon belüli feszültségek továbbra sem enyhültek.

Harry herceget nem várja senki.

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Harry herceg hazatérése

Harry hétfőn jelenik meg a londoni Legfelsőbb Bíróságon, ahol csütörtökön személyesen is tanúskodni fog az Associated Newspapers ellen indított eljárásban. Bár korábbi látogatásai alkalmával rövid találkozókra sor került, ezúttal nem várható sem az apjával, Károly királlyal, sem a testvérével, Vilmos herceggel való egyeztetés. A király jelenleg a skóciai Balmoralban tartózkodik, míg Vilmos herceg és Katalin hercegné ugyancsak Skóciában, majd Bristolban teljesítenek hivatalos programokat.

Jennie Bond királyi szakértő szerint mindez sokat elmond a családi viszonyokról. Úgy véli, a kapcsolat apa és fia között korántsem egyszerű, különösen Harry jogi harcai miatt. A király állítólag nem ért egyet fia tabloid sajtó elleni küzdelmével, és inkább a csendes továbblépést tartaná helyesnek. Vilmos és Katalin hivatalos útjai pedig világos üzenetet közvetítenek: a határok meg vannak húzva.

Harry korábban nyíltan beszélt arról, hogy apjával megromlott a kapcsolata, és a biztonsági intézkedések körüli viták tovább mélyítették az ellentéteket. Bár tavaly szeptemberben 19 hónap után rövid időre találkoztak, a békülés továbbra is távolinak tűnik. A királyi családban így egyelőre marad a távolságtartás – és a feszültségek sem oldódnak meg egyik napról a másikra, írja a Mirror.