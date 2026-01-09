Kitálalt Katalin hercegnéről a volt rab, meglepő dolgot mondott róla

Katalin hercegné 44. születésnapja apropóján három olyan ember szólalt meg, akik személyesen találkoztak vele az évek során – és beszámolóik meglepően hasonló képet festenek a leendő királynéról.
Francesca Fattore, egykori elítélt, 2020-ban találkozott Katalinnal a surrey-i börtönben, miután részt vett egy rehabilitációs programban. Francesca elmondása szerint a hercegné egyáltalán nem ítélkezett felette.
Ami a legjobban meglepett, az az volt, hogy nem érdekelte, hogy rab vagyok. Úgy bánt velem, mintha teljesen hétköznapi ember lennék
– idézte fel.
Elmondása szerint annyira ideges volt a találkozáskor, hogy remegett, amit Katalin azonnal észrevett. A hercegné leült mellé, megnyugtatta, és ezzel pillanatok alatt oldotta a feszültséget. Francesca szerint Katalin figyelmesen hallgatta végig, valódi érdeklődést mutatva az iránt, amit elmondott neki a börtönéletről és a rehabilitációról.
Hasonló tapasztalatokról számolt be Giovanna Fletcher színésznő és podcaster is, aki ugyanabban az évben készített Katalinnal egy 90 perces interjút a Happy Mum, Happy Baby című podcastjához. Egy későbbi interjúban úgy fogalmazott: Katalin rendkívül empatikus, figyelmes, és valóban meghallgatja az embereket. Szerinte olyan királynő válhat belőle, aki nyitott szemmel jár, és tisztában van a társadalmi problémákkal.
A harmadik beszámoló Richard Edentől, a királyi család szakértőjétől származik, aki 2007-ben, egy társasági eseményen találkozott először Katalin hercegnével, nem sokkal azután, hogy szakított Vilmos herceggel. Eden szerint Katalin barátságos volt, ugyanakkor határozottan jelezte testbeszédével, hogy bizonyos témákról nem kíván beszélni.
A szakértő úgy emlékezett vissza, hogy Katalin már fiatalon is rendelkezett azzal a képességgel, amely sok idősebb királyi családtagot jellemez: könnyedén tudott bárkivel csevegni anélkül, hogy túl sokat árult volna el magáról. Francesca, Giovanna és Richard tapasztalatai egybehangzóan azt mutatják, hogy Katalin hercegné figyelmes, ítélkezésmentes és rendkívül jó hallgatóság, derül ki a Mirror cikkéből.
