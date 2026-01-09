Kitálalt Katalin hercegnéről a volt rab, meglepő dolgot mondott róla

Katalin hercegné 44. születésnapja apropóján három olyan ember szólalt meg, akik személyesen találkoztak vele az évek során – és beszámolóik meglepően hasonló képet festenek a leendő királynéról.

Katalin hercegné mindenkire pozitív benyomást tesz.

Fotó: i-Images / Pool / Northfoto

Katalin hercegné a legjobb?

Francesca Fattore, egykori elítélt, 2020-ban találkozott Katalinnal a surrey-i börtönben, miután részt vett egy rehabilitációs programban. Francesca elmondása szerint a hercegné egyáltalán nem ítélkezett felette.

Ami a legjobban meglepett, az az volt, hogy nem érdekelte, hogy rab vagyok. Úgy bánt velem, mintha teljesen hétköznapi ember lennék

– idézte fel.

Elmondása szerint annyira ideges volt a találkozáskor, hogy remegett, amit Katalin azonnal észrevett. A hercegné leült mellé, megnyugtatta, és ezzel pillanatok alatt oldotta a feszültséget. Francesca szerint Katalin figyelmesen hallgatta végig, valódi érdeklődést mutatva az iránt, amit elmondott neki a börtönéletről és a rehabilitációról.

Hasonló tapasztalatokról számolt be Giovanna Fletcher színésznő és podcaster is, aki ugyanabban az évben készített Katalinnal egy 90 perces interjút a Happy Mum, Happy Baby című podcastjához. Egy későbbi interjúban úgy fogalmazott: Katalin rendkívül empatikus, figyelmes, és valóban meghallgatja az embereket. Szerinte olyan királynő válhat belőle, aki nyitott szemmel jár, és tisztában van a társadalmi problémákkal.

A harmadik beszámoló Richard Edentől, a királyi család szakértőjétől származik, aki 2007-ben, egy társasági eseményen találkozott először Katalin hercegnével, nem sokkal azután, hogy szakított Vilmos herceggel. Eden szerint Katalin barátságos volt, ugyanakkor határozottan jelezte testbeszédével, hogy bizonyos témákról nem kíván beszélni.