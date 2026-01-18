Harry herceg bíróság elé áll hazájában, apja látni sem akarja

Harry herceg hamarosan visszatér az Egyesült Királyságba, ám meglepő módon apjával, III. Károly királlyal nem fog találkozni.

Harry herceg hazautazik

Fotó: Amy Katz / Northfoto

A sussexi herceg a hétvégén Londonba utazik egy, a Daily Mail kiadójával folytatott jogi csata miatt, amelynek tárgyalása hétfőn kezdődik hivatalosan.

Károly király azonban hét elején Skóciába repül, hogy királyi kötelezettségeinek eleget tegyen, majd ezt követően azonnal visszatér Londonba, ahol rákkezelését folytatja. Királyi források megerősítették, hogy egyik fél sem kezdeményezett találkozót a másikkal, és a megbeszélés lehetőségéről sem folyt egyeztetés.

A walesi herceg és hercegné szintén Skóciában tartózkodik a jövő héten: kedden Stirlingbe és Falkirkbe látogatnak. Itt az skót hagyományokra kívánják felhívni a figyelmet.

Harry herceg nem egyedül tesz vallomást

Harry herceg hat másik személlyel együtt keresetet nyújtott be a Legfelsőbb Bírósághoz, azt állítva, hogy az Associated Newspapers Limited (ANL) jogellenes tevékenységeket hajtott végre vagy rendelt meg.

A vádak között szerepel magánnyomozók alkalmazása, lehallgató eszközök elhelyezése járművekben, valamint privát telefonbeszélgetésekbe való illetéktelen betekintés. A médiavállalat minden vádat határozottan tagad.

A pert indító csoport tagjai között szerepel Sir Elton John, Doreen Lawrence, Sir Simon Hughes, valamint Sadie Frost és Liz Hurley színésznők is. A herceg a per legtöbb napján személyesen jelen lesz, és csütörtökön egy teljes napon át tartó tanúvallomást tesz - írja a Mirror.