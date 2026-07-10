Egy walesi iskolában történt késelés ügyében bíróság elé állt az a tinédzser, akit azzal vádolnak, hogy egy konyhakéssel megpróbálta meggyilkolni a tanárát.

Rettenet az iskolában: tanteremig követte, majd fejbe szúrta a tanárnőjét egy 15 éves diák Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Rettenet az iskolában: tanteremig követte, majd fejbe szúrta a tanárnőjét egy 15 éves diák

A fiú – aki az eset idején 15 éves volt – a vád szerint fejbe szúrta tanárnőjét, Vicky Williamst a Milford Haven Comprehensive Schoolban. Az ügyészség a Swansea-i Koronabíróságon tartott tárgyaláson az esetet „gyilkos szándékú támadásnak” nevezte.

A jelenleg 16 éves fiú – akinek személyazonosságát jogi okokból nem hozhatják nyilvánosságra – a vád szerint a táskájában elrejtve vitte be a kést az iskolába. Christopher Rees királyi ügyvéd a bíróságon úgy fogalmazott:

Az ügyészség álláspontja szerint a vádlott előre kitervelte és végrehajtotta ezt a gyilkos szándékú támadást. Szándékosan fejbe szúrta Vicky Williamst.

A fiú nem ismerte el a gyilkossági kísérlet, a súlyos testi sértés szándékos elkövetése és a jogellenes sebesítés vádját. Azt azonban beismerte, hogy kést tartott magánál.

A vád szerint a támadás egy szerdai napon, a délutáni órákban történt, miután a fiú követte Vicky Williamst egy üres tanterembe. A két fél dulakodni kezdett. Az ügyészség szerint a fiú meglökte a tanárnőt, aki egy székre esett, miközben megpróbálta megszerezni a kést. A bíróság tájékoztatása szerint Vicky Williams fejszúrást szenvedett, emellett a kezén védekezés közben szerzett sérülések, valamint horzsolások és kisebb vágások keletkeztek. A tanárnő segítségért kiáltott, a tinédzser pedig elmenekült a helyszínről.