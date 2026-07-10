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Kiborult a férj: pikáns üzeneteket küldött a felesége az exének

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors házasság
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 10. 19:00
párkapcsolati problémákmegcsalás
A férfi nem tudja, mit tegyen. Úgy érzi, egyfajta megcsalás történt, ami megrendítette a házasságát.
Bors
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Egy névtelensége megőrzését kérő férfi számolt be arról, hogy három éve él házasságban. A felesége nemrég megkérte, hogy javítsa meg a régi számítógépét, eközben azonban váratlan e-mailekre bukkant.

A férfi szerint megcsalás történt, ami megrendítette a házasságát
A férfi szerint megcsalás történt, ami megrendítette a házasságát / Fotó: Ground Picture /   shutterstock

Gondok a házasságban

Mint kiderült, a nő a volt párjával, akit hívjunk most Doug-nak, levelezgetett néhány hónappal az esküvőjük előtt. Az üzenetekben eleinte semmi különös nem volt, de a férj elmondása szerint a levelezés hamar nagyon szenvedélyes, erotikus hangvételűvé vált.

Megbeszéltek egy időpontot, Doug pedig azt javasolta, hogy FaceTime-on keresztül hívják egymást. Úgy tűnik, több ilyen videóbeszélgetésük is volt. Az ezeket követő e-mailekben (a feleségem ugyanis megkérte, hogy ne SMS-t küldjön neki) Doug részletesen írt arról, milyen erős szexuális vágyat érez iránta, mennyire vonzónak tartja, és azt is leírta, mit szeretne vele csinálni. A feleségem ugyanilyen hangnemben válaszolt neki

– árulta el a csalódott férj. Ez körülbelül másfél hónapon át tartott, aztán a felesége megszakította a kapcsolatot az exével

Doug ezután még többször írt neki, megkérdezte, miért szakította meg a kapcsolatot, majd végül azt írta, hogy feladja, mert nem kap választ. Azt is észrevettem, hogy a telefonszáma le van tiltva a feleségem telefonján. Doug egy másik országban él, ezért biztos vagyok benne, hogy személyesen nem találkoztak. A házasságunk egyébként jó, de ez az egész felemészt belülről. Mit tegyek?

– kért segítséget a New Yorkban élő férfi.

A párkapcsolati szakértő válaszol

Azt javaslom, mondd el a feleségednek, hogy megtaláltad a Douggal folytatott levelezését, és őszintén beszélj arról, milyen érzéseket váltott ki belőled. A levelek alapján úgy tűnik, hogy még az esküvőtök előtt felismerte, hogy helytelen dolgot tesz, ezért megszakította ezt a kapcsolatot. Feltételezem, hogy azóta hűséges volt hozzád. Mivel ez a történet ennyire megvisel, valószínűleg érdemes lenne felkeresnetek egy szakképzett párterapeutát vagy házassági tanácsadót, hogy segítsen lezárni ezt a kérdést. Ne halogassátok ezt a beszélgetést

- írja a nypost.com tanácsadója.

 

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