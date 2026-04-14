Leszúrta testvérét egy vizsolyi nő - 17 késszúrással vette el az életét

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 14. 14:36
Leszúrta testvérét egy vizsolyi nő eddig meghatározatlan okból. Az áldozat a helyszínen belehalt a sérüléseibe, miután testvére 17 alkalommal szúrta meg a nyakán, mellkasán és a hátán. 

Fotó: Képünk illusztráció: unsplash

Leszúrta a testvérét, letartóztatták

Elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint szombatra virradó éjjel halálra szurkálta a testvérét Vizsolyban - közölte a Miskolci Törvényszék kedden az MTI-vel. A bíróság tájékoztatása szerint a nő közös italozás után - pontosan meg nem határozható okból - tizenhétszer szúrta meg egy késsel a testvérét, aki a helyszínen belehalt a nyakán, a mellkasán és a hátán szerzett sérülésekbe.

Letartóztatták mert befolyásolhatja a tanúkat

Azt írták, a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén alkalmas lehet emberölés bűntettének megállapítására. Hozzátették: a kiemelt tárgyi súlyú, élet elleni bűncselekmény miatt kiszabható súlyos büntetési tétel megalapozza a szökés és az elrejtőzés veszélyét. Továbbá tartani kell attól is, hogy a nő szabadlábon hagyása esetén a még ki nem hallgatott tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást, illetve előélete és életvitele alapján a bűnismétlésre is alappal lehet következtetni.

A járásbíróság május 13-áig rendelte el gyanúsított letartóztatását, a végzés végleges.

 

