Nagy a baj: tűz ütött ki Budapesten

Súlyos szerencsétlenség fenyegetett Budapest tizenhatodik kerületében, ahol a délutáni órákban veszélyes lángok csaptak fel egy lakóingatlanban. A Csömöri úton fekvő egyik családi ház konyhájában keletkezett tűz, amely azonnali beavatkozást igényelt. A helyiségben felhalmozott papírhulladékok, valamint a konyha berendezési tárgyai gyulladtak meg, komoly füstöt és riadalmat okozva a környéken.

Tűz ütött ki Budapesten, minden hatóság a helyszínre vonult

Fotó: BM Katasztrófavédelem

Budapesten pusztított a tűz

A riasztást követően a fővárosi hivatásos tűzoltók azonnal a helyszínre siettek, hogy megfékezzék a terjedő tüzet. A lánglovagok gyors és szakszerű munkájának köszönhetően a tüzet sikerült egyetlen vízsugárral, rendkívül rövid idő alatt eloltani, így a lángok végül csak egy viszonylag kis területet érintettek, és nem terjedtek át a családi ház többi helyiségére.

Bár a tűzoltók gyorsan urai lettek a helyzetnek, az eset komolyságát jelzi, hogy nemcsak a katasztrófavédelem egységei érkeztek a címre. Az érintett épület lakójához a mentőszolgálat és a rendőrség munkatársai is kivonultak a helyszínre – írja a Katasztrófavédelem.