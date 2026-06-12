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Több tucat embert evakuáltak: brutális tűz ütött ki a fővárosban

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 12:20
evakuálásfőváros
Több mint 70 embert kellett kitelepíteni egy északnyugat-londoni lakóépületből, miután hatalmas tűz ütött ki egy közeli raktárban.

Súlyos ipari tűz miatt riasztották a londoni tűzoltóságot csütörtök este Brent városrészben, az Oxgate Lane egyik üzleti parkjánál. A beszámolók szerint a tűz nem sokkal 21 óra után keletkezett, és rövid idő alatt teljesen elborította a kétszintes raktárépületet, beleértve a tetőszerkezetet is.

Brutális tűz ütött ki a fővárosban, több tucat embert kellett evakuálnia a hatóságoknak
Brutális tűz ütött ki a fővárosban, több tucat embert kellett evakuálnia a hatóságoknak
Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

A lángok olyan intenzitással égtek, hogy sűrű, fekete füstoszlopok emelkedtek az égbe, amelyek kilométerekről is láthatóak voltak. A hatóságok tájékoztatása szerint közel 90 segélyhívás érkezett a tűzeset miatt.

Tűz csapott fel a fővárosban

A tűz oltásán 25 tűzoltóegység és mintegy 150 tűzoltó dolgozott, akiknek sikerült megfékezniük a lángokat. A londoni tűzoltóság közlése szerint a beavatkozás idején az épület nagy része már lángokban állt.

Az érintett lakóépületből elővigyázatosságból több mint 70 embert kellett kimenekíteni. Sérülésekről egyelőre nem érkezett jelentés.

A környéken élőket arra kérték, hogy zárják be ablakaikat és ajtóikat, mivel a tűz jelentős mennyiségű füstöt termelt, amely veszélyt jelenthetett az egészségre. A tűz keletkezésének pontos okát vizsgálják – írja a Metro.

 

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