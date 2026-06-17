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Tragédia: vízbe merült barátja életét akarta megmenteni – mindketten odavesztek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 06:30
összejövetelfulladás
A kiérkező mentők sem tehettek semmit.

Tragédia történt az Egyesült Államokban, miután két húszas évei közepén járó fiatal férfi életét vesztette egy balesetben a Michigan-tónál. Az egyik áldozat a 24 éves Philip Lochirco, a másik a 26 éves Jalen Shaffer. A két férfi egy baráti társasággal együtt érkezett a helyszínre egy összejövetelre június 13-án, amikor néhányan úgy döntöttek közölük, hogy a mólóról a tóba ugranak. Philip egy áramlat miatt küzdeni kezdett a vízben, ami miatt Jalen azonnal utána ugrott, hogy segítsen neki. A mentési kísérlet során azonban ő is víz alá került. 

Tragédia történt, két fiatal is életét vesztette a Michigan-tónál
Tragédia történt, két fiatal is életét vesztette a Michigan-tónál 
 Fotó: YouTube

Habár azt nem közölték, kit, a társaságnak az egyik férfit sikerült a partra húznia, a másik fiatallal nem tudták ugyanezt tenni – őt már csak később, a helyszínre riasztott mentőegységek húzták a partra. Sajnos a kiérkező segítség túl későn jött: még a helyszínen mindkét férfit halottnak nyilvánították, a mentők minden erőfeszítése ellenére.

Tragédia történt: két fiatal életét követelte a tó

A seriffhivatal közlése szerint a baleset körülményeinek vizsgálata továbbra is folyamatban van, ugyanakkor jelenleg semmi nem utal arra, hogy a halálesetek gyanús körülmények között történtek volna vagy bűncselekményhez kapcsolódnának, írja a People.

 

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