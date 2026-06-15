Vulkánba zuhant a jemeni Pókember, azonnal meghalt

Borzasztó tragédia történt június 12-én Jemenben, ugyanis a jemeni Pókembernek is hívott, 30 éves Al-Qaqa Ibn Antar éppen a Hardah Dam vulkanikus kráterben mászott puszta kézzel, felszerelés nélkül, amikor hirtelen megcsúszott és közel 120 métert zuhant – az esést sajnos nem élte túl.

30 évesen elhunyt a jemeni Pókember / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Egy komplex, négy órán át tartó, veszélyes mentőakció keretében tudták csak kiemelni Al-Qaqa Ibn Antar holttestét a mentőcsapatok. Sokan gyászolják a jemeni Pókembert, aki rendszeresen posztolt videókat a hajmeresztő "mutatványairól".

A tragédia kapcsán a hatóságok kiemelték, hogy a hasonló szörnyűségek elkerülésének érdekében a jövőben mindenki ügyeljen a biztonságra.