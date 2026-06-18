Folytatódott a Till Tamás-ügy tárgyalása: Jó étvágyat az ebédhez! - Írta az idős esztergályos, majd felakasztotta magát

Megszólalt a bíróságon a bajai Till Tamás megölésével vádolt Fehér János egykori munkaadójának özvegye. A kisfiú földi maradványai W. József egykori tanyája melléképületének betonja alól kerültek elő. A vád szerint Fehér annak idején alkalmi munkákat vállalt az idős esztergályos ingatlanján. 2000 gyermeknapján az éppen arra bicikliző gyermeket a tanyára szexuális indíttatásból becsalta, majd brutális kegyetlenséggel megölte. A kisfiú holttestét ezt követően a melléképületben elásta, mert tudta, hogy napokkal később a munkaadója lebetonozza a helyiséget.
Fehér határozottan tagadja, hogy a gyermeket bántotta. A védekezése szerint azon a bizonyos napon W. József mellett ült az autóban, ám az idős mester ittas állapotban átadta neki a volánt. János tapasztalatlan sofőrként elsodorta az éppen arra kerékpározó Tamáskát az autóról kilógó fémcsővel. Az idős mester akkor Fehérnek azt mondta, nyugodtan menjen haza az intézetbe, majd ő gondoskodik a sérült kisfiúról.
W. Józsefné 80 éves elmúlt, erre való tekintettel a bíróság engedélyezte, hogy ülve tegyen vallomást. Elmondta, hogy régen egy sérült gyermeket tanító intézményben dolgozott. Ott ismerkedett meg Fehér Jánossal.
- A férjemmel néhány gyereket felkaroltuk, mert szükségük volt a pénzre. János is dolgozott a férjemnél. Kisebb feladatokat kapott. Többek között pakolt. A házon még nem volt ajtó és ablak, a teleknek pedig nem volt kerítése. Éppen építkeztünk – kezdte az idős asszony, és hozzátette: 16 óra után minden alkalmi munkást elengedtek
- Csak az nem ment be akkor a telekre, aki nem akart – idézte fel a 2000-es állapotokat.
- A férjem halála után a házat eladtam. 2024-ben a rendőrök kerestek meg azzal, hogy az egykori tanyánkon találtak egy holttestet. Teljesen kikészültem – jegyezte meg W. Józsefné.
Az idős asszony az építkezés idején nem nagyon járt ki a telekre, a férjével pedig csak a tragédiát követő évben költözött be a házba. Miközben ezeket mondta, a mögötte ülő Fehér János megállás nélkül mosolygott, néha cinikusan bólogatott.
W. Józsefné egyébként megerősítette, hogy férje az autója utánfutóján valóban szállított vascsöveket. Azt viszont határozottan tagadta, hogy W. József megengedte, hogy a 16 éves Fehér vezessen.
- Ez egy hazugság! A férjem normális volt, nem volt hülye. Mindig szépen, lassan vezetett – hangsúlyozta a férfi özvegye, akinek emlékei szerint W. sosem szállította a gyerekeket, ők mindig gyalog mentek hozzájuk az intézetből.
Az idős nő arra halványan emlékszik rá, hogy a telek melletti vasúti töltésnél találtak egy gyermekkerékpárt.
- A férjemmel csodálkoztunk, hogy mit keres ott a bicikli, de aztán nem különösebben foglalkoztunk vele. Azt, hogy Till Tamás meghalt, nem tudtam, honnan is tudhattam volna? A férjem 2021-ben halt meg, 22-ben vagy 23-ban adtam el a házat, a rendőrök pedig 2024-ben kerestek meg azzal, hogy a régi tanyánkon találtak egy holttestet.
Mindez azért fontos, mert Fehér állítása szerint W. azután dobta el az életét, hogy az idős W. Józsefet felhívta telefonon, és azt mondta neki: ő beismeri a rendőrségen, hogy közlekedési balesetet okozott, és elvárja, hogy az egykori jótevője is vallja be, hogy mit tett a kisfiúval.
A bíró kérdésére az özvegy elmondta, hogy ő találta meg az öngyilkosságot elkövető férje holttestét.
- Be kellett zárnunk a műhelyt, a férjemet pedig ez nagyon bántotta. Hiába próbáltam azzal vigasztalni, hogy mások 50 éves korukban már nem tudnak dolgozni, ő pedig már elmúlt 80 éves. A rokonságában többen is öngyilkosok lettek. Ő is ezt a példát követte: felakasztotta magát –fogalmazott W. Józsefné.
- Volt egy hátsó udvar, abban állt egy fészer. Ott történt a tragédia. Nagyon kikészültem. Ezt senkinek nem kívánom. A férjem összecsuklott, mint egy élettelen test. Véres volt a feje, szörnyű volt ezt látni.
W. József még egy cetlire írt búcsúlevelet is hagyott a családjának. A szöveg mindössze ennyi volt: „Szervusztok mindnyájan, jó étvágyat az ebédhez!”.
A segítségkérés nem gyengeség, hanem az első lépés a megoldás felé. Sürgős vagy veszélyhelyzet esetén hívja a 112-es segélyhívó számot!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.