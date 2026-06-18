Folytatódott a Till Tamás-ügy tárgyalása: Jó étvágyat az ebédhez! - Írta az idős esztergályos, majd felakasztotta magát

Megszólalt a bíróságon a bajai Till Tamás megölésével vádolt Fehér János egykori munkaadójának özvegye. A kisfiú földi maradványai W. József egykori tanyája melléképületének betonja alól kerültek elő. A vád szerint Fehér annak idején alkalmi munkákat vállalt az idős esztergályos ingatlanján. 2000 gyermeknapján az éppen arra bicikliző gyermeket a tanyára szexuális indíttatásból becsalta, majd brutális kegyetlenséggel megölte. A kisfiú holttestét ezt követően a melléképületben elásta, mert tudta, hogy napokkal később a munkaadója lebetonozza a helyiséget.

Till Tamás megölésével Fehér Jánost vádolják

Fotó: BORS

Fehér határozottan tagadja, hogy a gyermeket bántotta. A védekezése szerint azon a bizonyos napon W. József mellett ült az autóban, ám az idős mester ittas állapotban átadta neki a volánt. János tapasztalatlan sofőrként elsodorta az éppen arra kerékpározó Tamáskát az autóról kilógó fémcsővel. Az idős mester akkor Fehérnek azt mondta, nyugodtan menjen haza az intézetbe, majd ő gondoskodik a sérült kisfiúról.

W. Józsefné 80 éves elmúlt, erre való tekintettel a bíróság engedélyezte, hogy ülve tegyen vallomást. Elmondta, hogy régen egy sérült gyermeket tanító intézményben dolgozott. Ott ismerkedett meg Fehér Jánossal.

- A férjemmel néhány gyereket felkaroltuk, mert szükségük volt a pénzre. János is dolgozott a férjemnél. Kisebb feladatokat kapott. Többek között pakolt. A házon még nem volt ajtó és ablak, a teleknek pedig nem volt kerítése. Éppen építkeztünk – kezdte az idős asszony, és hozzátette: 16 óra után minden alkalmi munkást elengedtek

- Csak az nem ment be akkor a telekre, aki nem akart – idézte fel a 2000-es állapotokat.

- A férjem halála után a házat eladtam. 2024-ben a rendőrök kerestek meg azzal, hogy az egykori tanyánkon találtak egy holttestet. Teljesen kikészültem – jegyezte meg W. Józsefné.

Az idős asszony az építkezés idején nem nagyon járt ki a telekre, a férjével pedig csak a tragédiát követő évben költözött be a házba. Miközben ezeket mondta, a mögötte ülő Fehér János megállás nélkül mosolygott, néha cinikusan bólogatott.