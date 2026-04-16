Óriási fordulat történhet a Till Tamás-ügyben – ez mindent megváltoztathat

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000 gyermeknapján az édesapja engedélyével biciklivel ment el bajai otthonából, hogy megnézze a közeli lovardában született kiscsikót. Soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás töretlenül hittek abban, hogy a gyermekük egy nap becsenget hozzájuk, ám 2024 nyarán előkerült Tamáska holtteste.
A házaspár talán még ma is reménykedne, ha Fehér János két évvel ezelőtt nem kívánt volna vádegyezséget elérni egy barátja és üzlettársa számára. Bement a rendőrségre, és közölte: tudja, hol pihennek Till Tamás földi maradványai. Előadta, hogy 2000-ben, 16 éves korában egy bajai esztergályos tanyáján dolgozott. Az idős férfi a kisfiút megölte, majd az intézetben élő Jánost és az egyik barátját megkérte, hogy betonozza be a holttestet egy melléképületben. A feladatot csak a másik fiú vállalta, mire az idős mester megfenyegette, hogy senkinek se mondja el, amit megtudott.
A nyomozóknak gyanús volt Fehér János viselkedése, és végül a férfit megtörték. A vállalkozóként tevékenykedő János beismerte a gyermek megölését, igaz, úgy gondolta, hogy a tette elévült. A jogszabályt a rendőrök is így értelmezték, ezért a férfit először elengedték, ám az ügyészség közölte: az emberölés minősített esetei nem évülnek el. Jánost elfogták és letartóztatták, ám a férfi azóta is makacsul tagadja, hogy ő végzett Tamáskával. A médiához eljuttatott levelében kifejtette, hogy a munkaadójával együtt autózott, aki erősen berúgott, ezért átengedte neki a volánt. A még gyakorlatlan vezető János a kisfiút véletlenül elgázolta, de a gyermek akkor még nem halt meg. Az esztergályos az egykori kamasznak azt mondta, hogy menjen haza, majd ő gondoskodik a sérült gyermekről.
János azt is állítja, hogy a beismerő vallomást kényszer hatására tette, Tamáska életét nem ő oltotta ki. A feltételezett gyerekgyilkos feljelentést is tett az egyenruhások ellen, de a Központi Nyomozó Főügyészség elutasította azt. Fehér nem adta fel, pótmagánvádlóként vádindítványt terjesztett elő.
A három, szakmai körökben köztiszteletben álló rendőr, Bogdány Gyula, Ferentzi István, és a már nyugdíjas Petőfi Attila április 15-én, szerdán jelent meg a bíróságon. Tagadják, hogy bűncselekményt követtek volna el.
János még korábban azt is állította, hogy Tamás megölésén kívül további gyilkossági ügyekről is tudomása van, ám eddig nem árult el újabb részleteket. Lehet, hogy a férfi lelkén több ember halála szárad?
Till Tamás szülei a Borsnak elmondták: nekik nincs tudomásuk arról, hogy gyermekük megölésével vádolt Fehér János milyen bűncselekményekben vett részt.
Számunkra ő nem ember. Úgy véljük, aki egy 11 éves kisfiút képes megölni, az bármi másra is képes
– mondta Till Mátyás, Tamáska édesapja.
Lichy József, a gyászoló szülők jogi képviselője a Borsnak kifejtette: számukra aggodalomra ad okot, hogy a Szegedi Törvényszék befogadta Fehér beadványát.
Minden büntetőeljárásban a beismerő vallomás a bizonyítékok királynője
– kezdte a sztárügyvéd, és hozzátette: a feltételezett elkövető bizonyosan azt szeretné elérni, hogy a beismerő vallomását ne lehessen figyelembe venni. A pótmagánvádas indítványok túlnyomó többségét a bíróságok egyébként kapásból elutasítják.
Tény, hogy holttesten talált tényleges sérülések egybevágnak azokkal a tényekkel, melyeket a vádlott a beismerő vallomásában elmondott. A holttestvizsgálat során viszont csak azt tudják megállapítani, hogy a sértettet hogyan ölték meg, de azt, hogy ki tette, nem
– folytatta Lichy József. Persze felmerülhet a kérdés, hogy amennyiben nem Fehér az elkövető, honnan származnak a pontos információi a kisfiú sérüléseiről? Aligha elképzelhető, hogy az idős ember részletezte neki, hogy pontosan hogyan végzett a gyermekkel.
A nyomozók valóban mondhattak olyat Fehérnek, hogy az ügye elévült, ezért nem vonhatják felelősségre, amennyiben beismeri a bűncselekményt, de ezzel Lichy szerint nem tévesztették meg, hiszen először valóban elengedték, csak az ügyészség eltérő álláspontja, és az egyre erősödő népharag nyomására kapták el néhány nappal később.
A törvényszék valamiért foglalkozik az üggyel. Brahiból nem ültetett volna nagy múlttal rendelkező rendőrtiszteket a vádlottak padjára. Az, hogy a katonai törvényszék egyáltalán kitűzte az ügy előkészítő ülését, azt jelentheti, hogy nem teljesen azonosul az ügyészség határozatával
– folytatta az ügyvéd, aki a Bors kérdésére kinyilvánította, hogy ugyan nem számít rá, de elképzelhetőnek tartja, hogy a vád legfőbb bizonyítékától esnek el.
Ezesetben valószínűsíthető a vádlott bizonyítottság hiányában való felmentése
– fejezte be Tillék ügyvédje.
