Óriási fordulat történhet a Till Tamás-ügyben – ez mindent megváltoztathat

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000 gyermeknapján az édesapja engedélyével biciklivel ment el bajai otthonából, hogy megnézze a közeli lovardában született kiscsikót. Soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás töretlenül hittek abban, hogy a gyermekük egy nap becsenget hozzájuk, ám 2024 nyarán előkerült Tamáska holtteste.

Till Tamás feltételezett gyilkosa tagadja a vádat Fotó: Bors

A házaspár talán még ma is reménykedne, ha Fehér János két évvel ezelőtt nem kívánt volna vádegyezséget elérni egy barátja és üzlettársa számára. Bement a rendőrségre, és közölte: tudja, hol pihennek Till Tamás földi maradványai. Előadta, hogy 2000-ben, 16 éves korában egy bajai esztergályos tanyáján dolgozott. Az idős férfi a kisfiút megölte, majd az intézetben élő Jánost és az egyik barátját megkérte, hogy betonozza be a holttestet egy melléképületben. A feladatot csak a másik fiú vállalta, mire az idős mester megfenyegette, hogy senkinek se mondja el, amit megtudott.

A nyomozóknak gyanús volt Fehér János viselkedése, és végül a férfit megtörték. A vállalkozóként tevékenykedő János beismerte a gyermek megölését, igaz, úgy gondolta, hogy a tette elévült. A jogszabályt a rendőrök is így értelmezték, ezért a férfit először elengedték, ám az ügyészség közölte: az emberölés minősített esetei nem évülnek el. Jánost elfogták és letartóztatták, ám a férfi azóta is makacsul tagadja, hogy ő végzett Tamáskával. A médiához eljuttatott levelében kifejtette, hogy a munkaadójával együtt autózott, aki erősen berúgott, ezért átengedte neki a volánt. A még gyakorlatlan vezető János a kisfiút véletlenül elgázolta, de a gyermek akkor még nem halt meg. Az esztergályos az egykori kamasznak azt mondta, hogy menjen haza, majd ő gondoskodik a sérült gyermekről.

Till Tamás szülei már csak gyermekük sírját látogathatják Fotó: Olvasói

Ki ölte meg Till Tamást ténylegesen?

János azt is állítja, hogy a beismerő vallomást kényszer hatására tette, Tamáska életét nem ő oltotta ki. A feltételezett gyerekgyilkos feljelentést is tett az egyenruhások ellen, de a Központi Nyomozó Főügyészség elutasította azt. Fehér nem adta fel, pótmagánvádlóként vádindítványt terjesztett elő.