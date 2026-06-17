Till Tamás feltételezett gyilkosa a szabadulásra készül

Ahogy megírtuk, kéz- és lábbilincsben állt a bíróság elé a bajai Till Tamás megölésével vádolt Fehér János.

Till Tamás feltételezett gyilkosát a BVOP alkalmazottai kísérték a bíróság folyosóján

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Czakkerné dr. Pásztor Anita Irén bírónő kérdésére, mely szerint kíván-e vallomást tenni, Fehér János visszakérdezett: a bíróság szeretné-e, hogy vallomást tegyen. A bíró leszögezte, hogy ebben a tekintetben nem neki kell döntenie. Fehér ezután félrevonult a védőjével egy néhány perces konzultációra, majd széles mosollyal visszatért a terembe. Mindezek előtt a bírónő nyilatkoztatta a vádlottat, hozzájárul-e ahhoz, hogy a média képviselői kép- és hangfelvételeket készítsenek róla. Bár a vádlott lelkesen bólogatott és egy határozott „mindenképennel” válaszolt, a bíróság végül megtiltotta, hogy magáról a tárgyalásról készítsenek az újságírók és televízióstábok felvételeket. Czakkerné ezt nem indokolta.

Fehér kérdésekre válaszolva elmondta, hogy tartozása nincs, szabadulása után pedig a korábbi vállalkozását szeretné folytatni. A kedélyállapota egyébként tökéletes.

Ezek után kezdődhetett a kihallgatása érdemi része.

- Ami a vádiratban áll, az egy kitalált történet, ezért arra nincs is értelme reagálnom. Nem követtem el a bűncselekményt – jelentette ki a férfi.

Fehér állítja: 2000 gyermeknapján az alkalmi munkaadója, W. József mellett ült egy autóban, de az idős mester az illuminált állapotára hivatkozva átengedte a volánt az akkor 16 éves vádlottnak. Till Tamás éppen arra biciklizett, a tapasztalatlan sofőr pedig az autó platójáról kilógó vascsővel elsodorta a kisfiút. W. akkor Fehért hazaküldte az intézetbe, de megígérte a kamasznak, hogy gondoskodik a megsérült gyermekről. Hogy ezután mi történt Tamáskával, arra Fehérnek nem volt ráhatása. Legalábbis addig, míg az állítólagos baleset után néhány nappal nem ment el ismét W. tanyájára, ahol aztán egy melléképületben lebetonozták egy gyermek holttestét.

Ki ölte meg Till Tamást?

A vádlott a törvényszéken előadta, hogy 2021-ben felkereste az egykori munkaadóját.

- Elmondtam neki, hogy én beismerem a rendőrségen, hogy elgázoltam Till Tamást, cserébe ő is ismerje be, amit ő követett el. Erre nem volt hajlandó, helyette nem sokkal később öngyilkos lett – mondta Fehér, majd rátért a nyomozati szakaszban tett vallomásaira. Az őt kihallgató rendőrök viselkedését és hozzáállását kifogásolta. Egy külön, pótmagánvádas eljárásban kényszervallatás vádjával bíróság elé is citálta őket, ám első fokon mindhárom érintettet felmentették. Ezt Fehér nem vette tudomásul és fellebbezett a döntés ellen.