Till Tamás szülei: képtelenek vagyunk leutazni a fiunk megölésével vádolt Fehér tárgyalására

Kéz- és lábbilincsben hozták meg a Kecskeméti Törvényszékre a Till Tamás megölésével vádolt Fehér Jánost. A mai napon távol maradmak a 10 éves korában elhunyt kisfiú szülei, illetve a vádlott családtagjai.

Érkezik a vádlott június 17-én a Kecskeméti Törvényszékre

Fotó: Markovics Gábor / Bors

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról, hogy megnézhesse a közeli vadasparkban született kiscsikót. Nem ért oda, és soha többé nem is tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás csaknem egy másfél évszázadon keresztül reménykedtek benne, hogy a kisfiukat egyszer élve viszontlátják, ám 2024 nyarán Fehér János vádalkut szeretett volna elérni egy barátja számára, cserébe pedig felajánlotta, hogy megmutatja a rendőröknek, hol találják meg a gyermek földi maradványait. Mivel egy gazdasági bűncselekmény lényegesen enyhébb megítélésű az emberölésnél, a hatóság beleegyezett az egyezségbe. Fehér végül az egyenruhásokat el is vezette egy bajai tanya melléképületéhez, amelynek betonja alatt valóban megtalálták a csontokat.

A 2000-ben csupán 16 éves férfi először azt állította, hogy a gyermekkel a tanya akkori tulajdonosa végzett, ám utána beismerte, hogy ő oltotta ki a kisfiú életét. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a rendőrök azt mondták neki, hogy a bűncselekmény már elévült, így a tette miatt nem érheti joghátrány. A jegyzőkönyv aláírása után valóban szabadon távozhatott, ám az ügyészség közbelépett: arra hivatkozva, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el, kiadta az elfogatóparancsot Fehér János ellen. A férfi hamar rendőrkézre került, majd letartóztatták.

Fehér János a vallomását azóta ismét megváltoztatta, és már határozottan tagadja, hogy bántotta volna Tamáskát Állítja: a tanya tulajdonosa mellett ült egy autóban, az idős mester pedig átadta neki a volánt. A gyermek éppen arra biciklizett, Fehér pedig tapasztalatlan sofőrként nem vette észre, hogy a kocsi platójáról kilóg egy vascső, amivel aztán elsodorta a gyermeket a felső testénél fogva. Ezzel magyarázza, hogy Tamáska később előkerült kerékpárján nem találtak karambolra utaló nyomokat.