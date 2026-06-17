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Till Tamás szülei: képtelenek vagyunk leutazni a fiunk megölésével vádolt Fehér tárgyalására

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Till Tamás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 09:30 / FRISSÍTÉS: 2026. június 17. 09:43
tragédiahalálgyilkos
Távol maradnak a mai tárgyalásról a 2000-ben eltűnt, majd 24 évvel később holtan megtalált bajai kisfiú szülei. Till Tamás édesapja és édesanyja nem önszántából döntött így. A Borsnak elmondták, miért.
Kóré Károly
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Kéz- és lábbilincsben hozták meg a Kecskeméti Törvényszékre a Till Tamás megölésével vádolt Fehér Jánost. A mai napon távol maradmak a 10 éves korában elhunyt kisfiú szülei, illetve a vádlott családtagjai.

Till Tamás bíroság 2026.06.17
Érkezik a vádlott június 17-én a Kecskeméti Törvényszékre
Fotó: Markovics Gábor / Bors

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról, hogy megnézhesse a közeli vadasparkban született kiscsikót. Nem ért oda, és soha többé nem is tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás csaknem egy másfél évszázadon keresztül reménykedtek benne, hogy a kisfiukat egyszer élve viszontlátják, ám 2024 nyarán Fehér János vádalkut szeretett volna elérni egy barátja számára, cserébe pedig felajánlotta, hogy megmutatja a rendőröknek, hol találják meg a gyermek földi maradványait. Mivel egy gazdasági bűncselekmény lényegesen enyhébb megítélésű az emberölésnél, a hatóság beleegyezett az egyezségbe. Fehér végül az egyenruhásokat el is vezette egy bajai tanya melléképületéhez, amelynek betonja alatt valóban megtalálták a csontokat.

A 2000-ben csupán 16 éves férfi először azt állította, hogy a gyermekkel a tanya akkori tulajdonosa végzett, ám utána beismerte, hogy ő oltotta ki a kisfiú életét. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a rendőrök azt mondták neki, hogy a bűncselekmény már elévült, így a tette miatt nem érheti joghátrány. A jegyzőkönyv aláírása után valóban szabadon távozhatott, ám az ügyészség közbelépett: arra hivatkozva, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el, kiadta az elfogatóparancsot Fehér János ellen. A férfi hamar rendőrkézre került, majd letartóztatták.

Fehér János a vallomását azóta ismét megváltoztatta, és már határozottan tagadja, hogy bántotta volna Tamáskát Állítja: a tanya tulajdonosa mellett ült egy autóban, az idős mester pedig átadta neki a volánt. A gyermek éppen arra biciklizett, Fehér pedig tapasztalatlan sofőrként nem vette észre, hogy a kocsi platójáról kilóg egy vascső, amivel aztán elsodorta a gyermeket a felső testénél fogva. Ezzel magyarázza, hogy Tamáska később előkerült kerékpárján nem találtak karambolra utaló nyomokat.

Till Tamás bíroság 2026.06.17
Érkezik a vádlott június 17-én a Kecskeméti Törvényszékre
Fotó: Markovics Gábor / Bors

Nem mennek el a tárgyalásra

Fehér az előkészítő ülésen nem ismerte be a bűnösségét, ezért az ügyben tárgyalást írtak ki. A bizonyítási eljárás június 17-18-án kezdődik. Úgy tervezték, hogy a Kecskeméti Törvényszéken Till Mátyást, Tamáska gyászoló édesapját is kihallgatják. A szülők egyébként is megfogadták, hogy az ügyet végig figyelemmel kísérik a bíróságon (bár az apa a kihallgatása előtt még nem ülhet bent a teremben), ám az élet közbeavatkozott, így a házaspár nem tud Bajáról Kecskemétre utazni.

- A feleségem nemrég kórházban volt, egy időben lélegeztetőgépre kötve. Igaz, hogy már hazaengedték, és én ápolom otthon, de esténként, vagy néha nappal is oxigénpalackra van szüksége. Egészen egyszerűen nem tudom a kerekesszékével és az 50 kilós palackkal együtt beültetni az autónkba, ráadásul Katalin nyugdíja csupán 97 ezer forint, az enyém valamivel több, de így i megterhelő a benzin árát kigazdálkodnunk. A távolság oda-vissza összesen 220 kilométer – magyarázta Mátyás, aki egyébként nem is nagyon érti, hogy mit szeretnének tőle kérdezni, hiszen a gyilkosság helyszínén nem volt jelen.

Milyen ruhát viselt utoljára Till Tamás?

Az ügy szempontjából viszont fontos lehet, hogy Tamáskát a halála előtt átöltöztették-e. Fehér azt állítja, hogy igen, és a férfi pont azzal védekezik, hogy a kisfiú a gázolástól még nem halt meg. Az állítása szerint az egykori munkaadója azt mondta neki, hogy majd ő gondoskodik a megsérült kisfiúról. Fehér elmélete szerint a gyermek még napokig élhetett, az idős mester pedig átöltöztette. Elképzelhető, hogy Mátyás vallomása a ruhakérdés eldöntésében kulcsfontosságú.

- Pontosan emlékszem, hogy Tamáska mit viselt! Én engedtem el otthonról. Melegítőnadrág, tornacipő és piros póló volt rajta, a zsebében pedig 150 forint lapult. Ezt azért kapta, hogy odaadhassa a vadasparknak, hogy szénát vásárolhassanak belőle a csikónak.

 

 

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