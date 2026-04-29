Till Tamás halála: ezért hisz apósa a gyilkossággal vádolt János ártatlanságában

Till Mátyás
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 04:00
gyászgyerekgyilkosgyilkos
Töretlenül hisz a 2000-ben eltűnt bajai kisfiú megölésével vádolt veje ártatlanságában, a férfi apósa. Oláh Attila a párjával együtt mindenképpen elmegy a Kecskeméti Törvényszékre április 29-én, hogy támogatásáról biztosítsa a családtagot. Till Tamás 11 évet élt.

Mint arról a Bors beszámolt, talán sosem derült volna ki, mi történt a 2000-ben eltűnt Till Tamással, ha 24 évvel később Fehér János elő nem adja a rendőrségen, hogy tudja, hol betonozták be a gyermek holttestét. A férfi vádegyezséget kívánt kötni egy barátja javára, ezért pontosan meg is mutatta az egyenruhásoknak a horrorisztikus helyszínt.

Fehér Jánost vádolják Till Tamás megölésével  Fotó: MW

Fehér először azt állította, hogy a gyermekkel a férfi egykori munkaadója, W. József végzett, majd megbízta őt, illetve egy vele együtt az intézetben nevelkedő barátját, hogy tüntessék el a maradványokat. A férfi hozzátette, hogy a megbízást ő nem, csak a társa fogadta el. A rendőrök kihallgatási technikájának köszönhetően Fehér végül megtört, és beismerte, hogy ő a valódi gyilkos, igaz, úgy tudta, hogy a bűncselekmény már elévült. Ezt a rendőrök is így gondolták, ezért a férfit elengedték, ám az ügyészség közölte: a rendőrség jogértelmezése téves, mert az emberölés minősített esetei nem évülnek el. Fehért ezek után elfogták és letartóztatták, de a történet ezzel nem ért véget: a 2000-ben csupán 16 éves János már tagadta, hogy bántalmazta a kisfiút.

Az ügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberöléssel vádolja. Az ügyben ma, április 29-én, a Kecskeméti Törvényszéken tartják az előkészítő ülést. Ha a férfi beismerné a bűncselekményt és lemondana a tárgyaláshoz való jogáról, akár az ítélet is megszülethet, ám Fehér nem él ezzel a lehetőséggel.

Tamáska csak 11 évet élt  Fotó: MW

Oláh Attila, a vádlott apósa a Borsnak elmondta: az egész család őszintén hisz a férfi ártatlanságában.

János jó ember, nem is lehet róla elképzelni, hogy bárkiben is kárt tett volna, pláne 16 évesen

 – mondta a családtag, aki az ülésen a tárgyalóterembe is bemehet, mert valószínűtlen, hogy a későbbiekben tanúként hallgatják majd ki.

Oláh Attila szerint a veje ártatlan  Fotó: Bors

2000-ben még nem is ismertem Jánost, tehát az akkor történtekről leginkább az ő elmondása alapján tudok. W. József vezetni tanította a vejemet, ezért átengedte neki a kormányt. János a kisfiút elgázolta, az idős mester pedig megnyugtatta a vejemet, hogy majd gondoskodik a gyermekről 

– magyarázta Attila, akinek elmondása szerint W. napokig életben tartotta a súlyosan megsérült Tamáskát, és még ruhát is vásárolt neki. Ez egyébként egybecseng a kisfiú szüleinek állítása szerint, akik szerint Tamáska maradványai nem abban az öltözetben kerültek elő, mint amit a gyermek akkor viselt, amikor elment otthonról.

Katalin és Mátyás összetörtek gyermekük temetésén  Fotó: MW

Ki ölte meg Till Tamást?

A nyomozók egyébként W. Józsefet már nem tudták kihallgatni, mert az idős férfi évekkel korábban öngyilkos lett.

Oláh Attila arról is beszélt, hogy a párja rendszeresen beszél a letartóztatásban levő vejével.

A körülményekhez képest jól van, persze nagyon szenved a rá nehezedő nyomástól. Mi bízunk az igazságszolgáltatásban. Sajnos a börtönbe nem vihettünk be neki semmit, és a bíróságon sem adhatunk át még egy ásványvizet sem Jánosnak.

 

