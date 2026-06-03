Milliókat és több kilogramm marihuánát foglaltak le Dunakeszin

A nyomozás adatai szerint a dunakeszi férfi hosszabb ideje foglalkozhatott marihuána árusításával. A hatóságok információi alapján otthonában tartotta és fogyasztotta is a kábítószert, ezért a Dunakeszi Rendőrkapitányság nyomozói eljárást indítottak ellene. Az akció során több kilogramm marihuánát foglaltak le.

rendőrök több kilogramm marihuánát találtak annál a 41 éves férfinál

Fotó: Zalai hírlap

Cs. Csabára a dunakeszi rendőrök április végén csaptak le, és elfogása után több, a nevéhez fűződő ingatlanban is kutatást tartottak. Az egyik dunakeszi társasházi lakásban több mint 600 gramm kábítószergyanús növényi anyagot, csekély mennyiségű fehér port, digitális mérlegeket, vákuumtasakokat, valamint jelentős mennyiségű készpénzt találtak és foglaltak le. Euró, amerikai dollár és forint is előkerült – írja a police.hu.

A 41 éves férfit elfogása után mintavételre előállították, majd gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették, később pedig a bíróság a letartóztatásáról is döntött.

A nyomozás azonban ezzel nem ért véget. Május 15-én a NAV és a Nemzeti Nyomozó Iroda közreműködésével újabb dunakeszi helyszíneken csaptak le a hatóságok. Egy lakásban és egy tárolóban több mint 4 kilogramm marihuánát találtak a nyomozók. Az akció során jelentős értékű vagyont is lefoglaltak: egy elektromos kerékpárt, egy festményt, továbbá több mint 60 ezer euró készpénzt és 33 millió forintot.