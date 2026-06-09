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Friss hírek érkeztek a debreceni egyetemen történt robbanás kapcsán: egy embert kórházba szállítottak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors robbanás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 15:55
Debreceni Egyetembaleset
Állapota jelenleg stabil. Súlyos égési sérüléseket szenvedett az áldozat.

Súlyos égési sérülést szenvedett egy munkás a Debreceni Egyetem egyik épületének felújításakor hétfőn délután - közölte az intézmény sajtóközpontja az MTI megkeresésére kedden.

Illusztrációs képek mentő mentőautó
Kórházba szállították a debreceni egyetemen sérülést szenvedett munkást Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

Robbanás történt a Debreceni Egyetemen, egy ember súlyos égési sérülést szenvedett

Az egyetem közölte: a Kémia épület felújításához kapcsolódóan, egy tervezett áramszünettel járó munka során elektromos zárlat miatt "robbanásszerű ívkisülés" történt, amelynek következtében az elektromos szekrényben lévő kábelek elégtek. Hozzátették: az épületben tartózkodók biztonságban el tudták hagyni a helyszínt, a tűzoltók kiszellőztették és átvizsgálták a területet, más beavatkozásra nem volt szükség,

A baleset során ugyanakkor a kivitelező cég egyik dolgozója súlyos égési sérüléseket szenvedett, őt kórházba vitték. Állapota jelenleg stabil.

 

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