Dráma a levegőben: életét vesztette a repülőn lefogott bokszoló – vizsgálják az édesapa tragédiájának körülményeit

Callum Kerr június 21-én a Jet2 légitársaság Larnacából Manchesterbe tartó járatán utazott a barátnőjével, amikor a beszámolók szerint – feltehetően jelentős mennyiségű alkohol elfogyasztása után – „rendbontóvá” és „agresszívvá” vált. A többi utas lefogta, majd amikor a repülőgép leszállása után a rendőrök felszálltak a fedélzetre vették csak észre, hogy már nem lélegzik.
A harmincas éveiben járó férfi időközben elhunyt.
A rendőrség közlése szerint egy feltételezett bántalmazás miatt riasztották őket a járathoz, amely június 22-én a hajnali órákban érkezett meg a manchesteri repülőtérre.
Az interneten megosztott felvételeken látható, ahogy a rendőrök felszállnak a repülőgépre, majd észreveszik, hogy Kerr – aki korábban pusztakezes bokszoló volt – nem lélegzik. A rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztést, defibrillátort is kértek, majd a férfit kritikus állapotban kórházba szállították.
Egy közösségi médiában közzétett megemlékezésben ez olvasható az édesapáról:
„Nem hiszem el, hogy ezt kell leírnom. Nyugodj békében, Callum Kerr. Mi a fene…”
Egy másik hozzászóló ezt írta:
„Isten nyugosztaljon, haver. Még találkozunk”.
Egy harmadik bejegyzés így szólt:
„Azt hittem, álmodom, amikor tegnap este megláttam, hogy valaki ezt írta… Jó éjt, Isten áldjon, Cal”.
Az eset kapcsán vizsgálat indult, mellyel kapcsolatban a Greater Manchester-i Rendőrség szóvivője közölte:
Vizsgálat indult, miután egy férfi kritikus állapotba került azt követően, hogy olyan bejelentések érkeztek, miszerint ugyanaz a személy agresszívan és rendbontó módon viselkedett egy Manchester repülőtere felé tartó járaton az egyik utassal és a személyzet tagjaival szemben. Hajnali 2 óra 25 perc körül érkezett bejelentés egy, a ciprusi Larnacából érkező járaton történt feltételezett bántalmazásról. A kiérkező rendőrök egy lefogott férfit találtak a fedélzeten
– írja a Mirror.
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