Dráma a levegőben: életét vesztette a repülőn lefogott bokszoló – vizsgálják az édesapa tragédiájának körülményeit

Callum Kerr június 21-én a Jet2 légitársaság Larnacából Manchesterbe tartó járatán utazott a barátnőjével, amikor a beszámolók szerint – feltehetően jelentős mennyiségű alkohol elfogyasztása után – „rendbontóvá” és „agresszívvá” vált. A többi utas lefogta, majd amikor a repülőgép leszállása után a rendőrök felszálltak a fedélzetre vették csak észre, hogy már nem lélegzik.

Meghalt a repülőn lefogott bokszoló – vizsgálják a tragédia körülményeit

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Dráma a levegőben: meghalt a repülőn lefogott bokszoló

A harmincas éveiben járó férfi időközben elhunyt.

A rendőrség közlése szerint egy feltételezett bántalmazás miatt riasztották őket a járathoz, amely június 22-én a hajnali órákban érkezett meg a manchesteri repülőtérre.

Az interneten megosztott felvételeken látható, ahogy a rendőrök felszállnak a repülőgépre, majd észreveszik, hogy Kerr – aki korábban pusztakezes bokszoló volt – nem lélegzik. A rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztést, defibrillátort is kértek, majd a férfit kritikus állapotban kórházba szállították.