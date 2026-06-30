Hírek a foci-VB-rőlHorváth ÉvaRubint Réka
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Pál névnapja

Aktuális Sztár Sport Foci-vb 2026 Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Dráma a levegőben: életét vesztette a repülőn lefogott bokszoló – vizsgálják az édesapa tragédiájának körülményeit

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors repülő
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 30. 07:00
légitársaságapahalottbokszoló
Meghalt egy férfi, akit egy Ciprusról Manchesterbe tartó repülőjáraton lefogtak és leszorítottak.
N.T.
A szerző cikkei

Callum Kerr június 21-én a Jet2 légitársaság Larnacából Manchesterbe tartó járatán utazott a barátnőjével, amikor a beszámolók szerint – feltehetően jelentős mennyiségű alkohol elfogyasztása után – „rendbontóvá” és „agresszívvá” vált. A többi utas lefogta, majd amikor a repülőgép leszállása után a rendőrök felszálltak a fedélzetre vették csak észre, hogy már nem lélegzik.

Meghalt a repülőn lefogott bokszoló – vizsgálják a tragédia körülményeit
Meghalt a repülőn lefogott bokszoló – vizsgálják a tragédia körülményeit
Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Dráma a levegőben: meghalt a repülőn lefogott bokszoló

A harmincas éveiben járó férfi időközben elhunyt.

A rendőrség közlése szerint egy feltételezett bántalmazás miatt riasztották őket a járathoz, amely június 22-én a hajnali órákban érkezett meg a manchesteri repülőtérre.

Az interneten megosztott felvételeken látható, ahogy a rendőrök felszállnak a repülőgépre, majd észreveszik, hogy Kerr – aki korábban pusztakezes bokszoló volt – nem lélegzik. A rendőrök azonnal megkezdték az újraélesztést, defibrillátort is kértek, majd a férfit kritikus állapotban kórházba szállították.

Egy közösségi médiában közzétett megemlékezésben ez olvasható az édesapáról:

„Nem hiszem el, hogy ezt kell leírnom. Nyugodj békében, Callum Kerr. Mi a fene…”

Egy másik hozzászóló ezt írta:

„Isten nyugosztaljon, haver. Még találkozunk”.

Egy harmadik bejegyzés így szólt:

„Azt hittem, álmodom, amikor tegnap este megláttam, hogy valaki ezt írta… Jó éjt, Isten áldjon, Cal”.

Az eset kapcsán vizsgálat indult, mellyel kapcsolatban a Greater Manchester-i Rendőrség szóvivője közölte:

Vizsgálat indult, miután egy férfi kritikus állapotba került azt követően, hogy olyan bejelentések érkeztek, miszerint ugyanaz a személy agresszívan és rendbontó módon viselkedett egy Manchester repülőtere felé tartó járaton az egyik utassal és a személyzet tagjaival szemben. Hajnali 2 óra 25 perc körül érkezett bejelentés egy, a ciprusi Larnacából érkező járaton történt feltételezett bántalmazásról. A kiérkező rendőrök egy lefogott férfit találtak a fedélzeten

– írja a Mirror

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu