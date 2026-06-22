Ezért ne egyél soha közvetlenül a repülőgép tálcájáról: meglepő ok áll a háttérben

A Spirit Airlines légitársaságnál hét éve dolgozó utaskísérő, Cher nemrégiben a közösségi médiában hívta fel a figyelmet azokra a rejtett veszélyekre, amelyekkel az átlagos utazó egyáltalán nincs tisztában. Döbbenetesnek nevezte, hogy a szülők milyen gyakran engedik a gyerekeiknek, hogy közvetlenül a takarítatlan felületekről egyék meg a potyogó kekszdarabokat vagy egyéb snackeket. A szakember rávilágított arra, hogy az utasok előszeretettel pihentetik a csupasz lábukat a repülőgép-tálca felületén, sőt, nem ritka az sem, hogy a tiltás ellenére a szülők a használt pelenkákat is ide helyezik, miközben a személyzet segítségére várnak.
Bár a kabinszemélyzet igyekszik mindent megtenni a rend fenntartásáért, a szoros menetrend és a fordulóidők rövidsége miatt a fertőtlenítés nem mindig terjed ki minden egyes részletre. A légiutas-kísérő kiemelte, hogy ő maga szinte hozzá sem ér ezekhez a részekhez, nemhogy élelmiszert tegyen rájuk, ezért mindenkit arra kér, hogy változtasson az utazási szokásain. A hozzászólók közül többen megemlítették, hogy hordanak magukkal fertőtlenítő kendőt, amellyel a beszállás után azonnal áttörlik a környezetüket.
A lehajtható tálcák mellett a szakember más megdöbbentő részleteket is megosztott a repülők belső teréről. Kifejezetten óva intett mindenkit attól, hogy mezítláb vagy zokniban sétáljon a folyosókon. Elmondása szerint a szőnyegpadló tisztítása felületes, miközben a járatokon rendszeresen előfordulnak olyan kellemetlenségek, mint a rosszullétekből származó szennyeződések. Bár a látható nyomokat eltávolítják, a kárpitozást szinte soha nem cserélik ki két út között.
Cher egy praktikus tanáccsal is ellátta a követőit, ami ugyan nem egészségügyi vagy higiéniai, de kényelmi szempontból fontos. Azt javasolja, hogy senki ne induljon el a mosdóba akkor, amikor a kocsikkal végzik az étel- és italkiszolgálást. Ha ugyanis valaki beszorul a folyosón a masszív kiszolgálókocsik közé, rendkívül kellemetlen helyzetbe kerülhet, így célszerűbb megvárni a folyamat végét, vagy még az ételek felszolgálása előtt elintézni a szükségleteket.
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