Megszólalt az exnyomozó: „Számos beteg elmének néztem a szemébe”

Törteli Eszter ismeri a gyilkossági helyszínelők valódi világát. Tizenhat évig volt rendőr, hátborzongató helyszíneken járt; ezzel foglalkozik a Szemtől szemben a halállal – Egy bűnügyi helyszínelő megrázó történetei című könyve.
„Kiskoromtól kezdve éreztem, hogy valamilyen egyenruhás pályát fogok választani. Édesapám sokáig katona volt, gyerekkoromban is inkább fiús lány voltam, nagyon sokat edzettem kint a kertben. Rengeteg nyomozós történetet olvastam, tudatosan készültem a pályára. Elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, bűnügyi szaknyomozó végzettséget szereztem, majd felkerültem Budapestre, a rendkívüli haláleseti osztályon dolgoztam tíz évig. Utána lettem helyszínelő. Két éve leszereltem, de látom a döbbent arcokat, amikor elmondom, hogy mi volt a munkám” – kezdte a hot!-nak az Törteli Eszter egykori rendőrtiszt.
A valóság felülírja a legjobb forgatókönyveket is Eszter szerint, akinek mindig az volt a sikerélmény, amikor az alapos helyszínelői, nyomozói munka után sikerült elfogni egy elkövetőt.
„Nálunk 24 órás műszak után volt 72 óra pihenő, de néha 30 óra munka is volt egyben. Az ember ilyenkor hajlamos túlpörögni, de hazatérve muszáj volt kikapcsolni. A lányaim 10 és 12 évesek; nagyon aranyosak voltak, amikor először megkérdezték, hogy mi az én munkám. Elmondtam, hogy anya olyan nénikkel meg bácsikkal dolgozik, akik már nem élnek. Erre kikerekedett szemmel néztek, és azt kérdezték: „Anya, te a mennyországban dolgozol?” Azt válaszoltam, hogy két emelettel lejjebb, ez egy kicsit más világ” – tette hozzá Törteli Eszter írónő.
Ennek ellenére horrorfilmet egyáltalán nem néz, a helyszínelős sorozatokban pedig azonnal meglátja, hogy mi az, ami a valóságban nem történhet meg.
Nagyon megrázó helyszíneken jártam, de a legsúlyosabb, amikor gyermek volt érintett. Volt olyan, amikor sajnos komplett családokat helyszíneltünk, ezek mindig megrázó helyzetek voltak. Az extrém nehéz szituációkban néma csendben zajlott a munka
– magyarázta.
Lélekhotel Coaching néven futó TikTok-csatornáját ötvenezren követik. Nagyon sokszor találkozott a családon belüli erőszakkal; ma már az a célja, hogy segítsen azoknak az embereknek, akik ezt átélték.
„Rendőrségi eljárásban, válóper során, hatósági eljárásokban segítek az érintetteknek. Felkészítem őket arra, hogy mi várható egy tárgyaláson, átbeszéljük a komplett ügyet, elmondom, hogy milyen stratégiát lehet felépíteni, hogyan kell elérni, hogy a hatóság komolyan vegye az ügyet, és segítek a bizonyítást felépíteni. Nagyon sok bántalmazó kapcsolat áldozatának adok tanácsot, mentálisan megerősítem őket. Ebben rengeteg tapasztalatom van, a pályám során számos beteg elmének, gyilkosnak néztem a szemébe” – jegyezte meg Törteli Eszter coach.
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