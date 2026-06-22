Megszólalt az exnyomozó: „Számos beteg elmének néztem a szemébe”

Törteli Eszter ismeri a gyilkossági helyszínelők valódi világát. Tizenhat évig volt rendőr, hátborzongató helyszíneken járt; ezzel foglalkozik a Szemtől szemben a halállal – Egy bűnügyi helyszínelő megrázó történetei című könyve.

Törteli Eszter mindig is fiús lánynak tartotta magát (Fotó: vaszil adam / hot! magazin/Vaszil Ádám)

Törteli Esztert már kiskorától kezdve foglalkoztatta ez a pálya

„Kiskoromtól kezdve éreztem, hogy valamilyen egyenruhás pályát fogok választani. Édesapám sokáig katona volt, gyerekkoromban is inkább fiús lány voltam, nagyon sokat edzettem kint a kertben. Rengeteg nyomozós történetet olvastam, tudatosan készültem a pályára. Elvégeztem a Rendőrtiszti Főiskolát, bűnügyi szaknyomozó végzettséget szereztem, majd felkerültem Budapestre, a rendkívüli haláleseti osztályon dolgoztam tíz évig. Utána lettem helyszínelő. Két éve leszereltem, de látom a döbbent arcokat, amikor elmondom, hogy mi volt a munkám” – kezdte a hot!-nak az Törteli Eszter egykori rendőrtiszt.

Lányainak is elmagyarázta, mi a munkája (Fotó: hot! magazin/archív)

A valóság felülírja a legjobb forgatókönyveket is Eszter szerint, akinek mindig az volt a sikerélmény, amikor az alapos helyszínelői, nyomozói munka után sikerült elfogni egy elkövetőt.

„Nálunk 24 órás műszak után volt 72 óra pihenő, de néha 30 óra munka is volt egyben. Az ember ilyenkor hajlamos túlpörögni, de hazatérve muszáj volt kikapcsolni. A lányaim 10 és 12 évesek; nagyon aranyosak voltak, amikor először megkérdezték, hogy mi az én munkám. Elmondtam, hogy anya olyan nénikkel meg bácsikkal dolgozik, akik már nem élnek. Erre kikerekedett szemmel néztek, és azt kérdezték: „Anya, te a mennyországban dolgozol?” Azt válaszoltam, hogy két emelettel lejjebb, ez egy kicsit más világ” – tette hozzá Törteli Eszter írónő.

Ennek ellenére horrorfilmet egyáltalán nem néz, a helyszínelős sorozatokban pedig azonnal meglátja, hogy mi az, ami a valóságban nem történhet meg.

Nagyon megrázó helyszíneken jártam, de a legsúlyosabb, amikor gyermek volt érintett. Volt olyan, amikor sajnos komplett családokat helyszíneltünk, ezek mindig megrázó helyzetek voltak. Az extrém nehéz szituációkban néma csendben zajlott a munka

– magyarázta.