Rabszállító balesetezett Magyarországon, négyen megsérültek

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel közölte, hogy a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kis rabszállítója hirtelen fékezésre kényszerült, ami miatt a mögötte haladó kísérőautó hátulról nekiütközött. A könnyű sérülésekkel és anyagi kárral járó szolgálati balesetben a személyzet három tagja és egy fogvatartott érintett.
Makula György ezredes, a BvOP kommunikációs főosztályának vezetője részletezte, hogy a jelenlegi adatok szerint a rabszállítóban utazó büntetés-végrehajtási személyzet tagjai közül ketten, valamint egy fogvatartott könnyebben megsérültek. Az ő sérüléseik csekély foka miatt helyszíni ellátásra sem volt szükség. A kísérőautóban utazó egyik munkatársat azonban a mentőszolgálat további vizsgálatok céljából kórházba szállította.
A balesetet követően a felügyelők az életbe lépő szakmai protokollnak megfelelően – a segítségnyújtás mellett – biztosították a helyszínt a rendőrség kiérkezéséig. A fogvatartottakat ezt követően visszaszállították az intézetbe.
