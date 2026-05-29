Rabszállító balesetezett Magyarországon, négyen megsérültek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 20:20
Közúti balesetet szenvedett egy rabszállító jármű és az azt biztosító kísérőautó péntek délután Kiskunhalas belterületén.
A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) az MTI-vel közölte, hogy a Kiskunhalasi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet kis rabszállítója hirtelen fékezésre kényszerült, ami miatt a mögötte haladó kísérőautó hátulról nekiütközött. A könnyű sérülésekkel és anyagi kárral járó szolgálati balesetben a személyzet három tagja és egy fogvatartott érintett.

Fotó: Bors

Kórházba vitték a rabszállító kísérőjét

Makula György ezredes, a BvOP kommunikációs főosztályának vezetője részletezte, hogy a jelenlegi adatok szerint a rabszállítóban utazó büntetés-végrehajtási személyzet tagjai közül ketten, valamint egy fogvatartott könnyebben megsérültek. Az ő sérüléseik csekély foka miatt helyszíni ellátásra sem volt szükség. A kísérőautóban utazó egyik munkatársat azonban a mentőszolgálat további vizsgálatok céljából kórházba szállította.

A balesetet követően a felügyelők az életbe lépő szakmai protokollnak megfelelően – a segítségnyújtás mellett – biztosították a helyszínt a rendőrség kiérkezéséig. A fogvatartottakat ezt követően visszaszállították az intézetbe.

 

