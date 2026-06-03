Palira vették: csalók pénzét utalgatta egy 24 éves férfi

A vádirat szerint a fiatal 2023 novemberében munkát keresett az interneten, amikor egy ismeretlen személy online végezhető állást ajánlott neki. Kapcsolatukat kizárólag egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották fenn, a férfi pedig megadta személyes adatait és bankszámlaszámát is.
Az ismeretlen megbízó arra utasította, hogy nyisson számlát egy nemzetközi pénzküldő szolgáltatónál. A feladata az lett volna, hogy a saját számlájára érkező összegeket először erre a számlára, majd onnan egy külföldi bankszámlára továbbítsa – írja a TEOL. – Közben egy másik szálon egy ismeretlen elkövető internetes hirdetésekre jelentkezett vevőként. Egy nő által árult kabátra és egy férfi által meghirdetett ajtóra is jelentkezett, majd a fizetés és szállítás intézésére hivatkozva elkérte az eladók e-mail-címét.
A sértettek az e-mailben kapott adathalász linkre kattintottak, amely egy banki felületnek tűnt. Miután megadták internetbanki adataikat, az ismeretlen elkövető a nő számlájáról 395 ezer forintot, a férfiéról pedig 135 ezer forintot utalt át.
A pénz a vádlott számlájára érkezett, aki az összegeket két lépésben továbbküldte az ismeretlen személy által megadott külföldi bankszámlára.
Az ügyészség szerint a férfi ezekkel a pénzügyi műveletekkel hozzájárult ahhoz, hogy a bűncselekményből származó pénz eredetét és a valódi rendelkezők kilétét elleplezzék. Az adathalász csalások elkövetőjét a nyomozás során egyelőre nem sikerült azonosítani, ezért az ügyet elkülönítették. A büntetlen előéletű 24 éves férfival szemben a járási ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.