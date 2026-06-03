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Palira vették: csalók pénzét utalgatta egy 24 éves férfi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors csalás
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 18:40
pénzmosásadathalászat
Pár kattintásért cserébe vállalt munkát az interneten egy 24 éves férfi, az ügyészség szerint azonban végül csalók pénzének mozgatásában működött közre. Most pénzmosás miatt kell felelnie a bíróság előtt.

A vádirat szerint a fiatal 2023 novemberében munkát keresett az interneten, amikor egy ismeretlen személy online végezhető állást ajánlott neki. Kapcsolatukat kizárólag egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották fenn, a férfi pedig megadta személyes adatait és bankszámlaszámát is.

Most pénzmosás miatt kell felelnie a bíróság előtt.
Most pénzmosás miatt kell felelnie a bíróság előtt.
Fotó: Képünk illusztráció: Unslpash

Az ismeretlen megbízó arra utasította, hogy nyisson számlát egy nemzetközi pénzküldő szolgáltatónál. A feladata az lett volna, hogy a saját számlájára érkező összegeket először erre a számlára, majd onnan egy külföldi bankszámlára továbbítsa – írja a TEOL. – Közben egy másik szálon egy ismeretlen elkövető internetes hirdetésekre jelentkezett vevőként. Egy nő által árult kabátra és egy férfi által meghirdetett ajtóra is jelentkezett, majd a fizetés és szállítás intézésére hivatkozva elkérte az eladók e-mail-címét.

A sértettek az e-mailben kapott adathalász linkre kattintottak, amely egy banki felületnek tűnt. Miután megadták internetbanki adataikat, az ismeretlen elkövető a nő számlájáról 395 ezer forintot, a férfiéról pedig 135 ezer forintot utalt át.

A pénz a vádlott számlájára érkezett, aki az összegeket két lépésben továbbküldte az ismeretlen személy által megadott külföldi bankszámlára.

Az ügyészség szerint a férfi ezekkel a pénzügyi műveletekkel hozzájárult ahhoz, hogy a bűncselekményből származó pénz eredetét és a valódi rendelkezők kilétét elleplezzék. Az adathalász csalások elkövetőjét a nyomozás során egyelőre nem sikerült azonosítani, ezért az ügyet elkülönítették. A büntetlen előéletű 24 éves férfival szemben a járási ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

 

 

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