Palira vették: csalók pénzét utalgatta egy 24 éves férfi

A vádirat szerint a fiatal 2023 novemberében munkát keresett az interneten, amikor egy ismeretlen személy online végezhető állást ajánlott neki. Kapcsolatukat kizárólag egy üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartották fenn, a férfi pedig megadta személyes adatait és bankszámlaszámát is.

Most pénzmosás miatt kell felelnie a bíróság előtt.

Fotó: Képünk illusztráció: Unslpash

Az ismeretlen megbízó arra utasította, hogy nyisson számlát egy nemzetközi pénzküldő szolgáltatónál. A feladata az lett volna, hogy a saját számlájára érkező összegeket először erre a számlára, majd onnan egy külföldi bankszámlára továbbítsa – írja a TEOL. – Közben egy másik szálon egy ismeretlen elkövető internetes hirdetésekre jelentkezett vevőként. Egy nő által árult kabátra és egy férfi által meghirdetett ajtóra is jelentkezett, majd a fizetés és szállítás intézésére hivatkozva elkérte az eladók e-mail-címét.

A sértettek az e-mailben kapott adathalász linkre kattintottak, amely egy banki felületnek tűnt. Miután megadták internetbanki adataikat, az ismeretlen elkövető a nő számlájáról 395 ezer forintot, a férfiéról pedig 135 ezer forintot utalt át.

A pénz a vádlott számlájára érkezett, aki az összegeket két lépésben továbbküldte az ismeretlen személy által megadott külföldi bankszámlára.

Az ügyészség szerint a férfi ezekkel a pénzügyi műveletekkel hozzájárult ahhoz, hogy a bűncselekményből származó pénz eredetét és a valódi rendelkezők kilétét elleplezzék. Az adathalász csalások elkövetőjét a nyomozás során egyelőre nem sikerült azonosítani, ezért az ügyet elkülönítették. A büntetlen előéletű 24 éves férfival szemben a járási ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta.