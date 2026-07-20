Kitört a botrány az iskolában: a tanároknak megengedték, hogy OnlyFanst használjanak

Egy iskola bocsánatot kért, miután kiderült, hogy a vezetőség engedélyt adott a tanároknak, hogy a felnőtt tartalmairól híres OnlyFans-re regisztráljanak és ott videókat, képeket készítsenek.
Az anyukák és apukák aggodalmuknak adtak hangot, miután áttanulmányozták a skelmersdale-i Delph Side Általános Iskola közösségi média irányelveit. Kiemelték, hogy a nyilvánosan hozzáférhető irányelvekben az iskola kijelenti: „A közösségi oldalak/média oldalak, mint például a Facebook, Twitter, TikTok , Instagram, YouTube, Snapchat és az OnlyFans használata az elmúlt években a barátok és a családtagok közötti kommunikáció elsődleges formájává vált.”
„Nem lenne ésszerű elvárni vagy utasítani az alkalmazottakat, hogy ne használják ezeket az oldalakat, amelyeknek – ha körültekintően használják – semmilyen hatásuk sincs az iskolában betöltött szerepükre. Valójában egyes oldalak megfelelő használata szakmai előnyökkel is járhat. Például sok iskola ma már olyan oldalakat használ, mint a Facebook, az Instagram és a Twitter, hogy fokozza a szülői elköteleződést.”
Egy szülő a napokban az ECHO-hoz fordult, hogy hangot adjon aggodalmának a szabályozással kapcsolatban.
Azt mondta: „Zavarónak találom, hogy a gyermekem iskolájában van egy »közösségi hálózatépítésre és közösségi média használatára vonatkozó szabályzat«, amely magában foglalja a tanárok OnlyFans használatát is. Számomra ez azt jelenti, hogy elfogadható, hogy a tanárok szerepeljenek rajta. Furcsának találom, hogy az OnlyFans-t közösségi médiának nevezzük” – írja a Liverpool Echo .
Ezekkel az aggályokkal foglalkozva a Delph Side Általános Iskola igazgatója bocsánatot kért a kijelentések által kiváltott kellemetlenségekért, és kifejtette, hogy a megfogalmazás „elavult”, és „nem tükrözi a platform jelenlegi, felnőtt tartalmakkal való kapcsolatát”.
Érdemes megjegyezni, hogy az OnlyFans nem mindig volt összefüggésben felnőtt tartalommal. Amikor az oldal 2016-ban elindult, eredetileg egy általános közösségi média platformként tervezték tartalomkészítők számára, mielőtt fokozatosan a felnőtt előadók szinonimájává vált volna.
Liz Ormerod, a Delph Side Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a zavar azért keletkezett, mert az iskola szabályzatának ezt a részét nem frissítették, amikor a többi részt már frissítették tavaly.
Az ECHO-nak kiadott nyilatkozatában Ormerod asszony elárulta: „Az OnlyFans-re való hivatkozás a közösségi média platformok általános listájának részeként szerepelt, amelyet a helyi önkormányzatok irányelveiből vettek át néhány évvel ezelőtt.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.