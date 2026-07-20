Kitört a botrány az iskolában: a tanároknak megengedték, hogy OnlyFanst használjanak

Egy iskola bocsánatot kért, miután kiderült, hogy a vezetőség engedélyt adott a tanároknak, hogy a felnőtt tartalmairól híres OnlyFans-re regisztráljanak és ott videókat, képeket készítsenek.

A tanároknak megengedték az OnlyFanst

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Az anyukák és apukák aggodalmuknak adtak hangot, miután áttanulmányozták a skelmersdale-i Delph Side Általános Iskola közösségi média irányelveit. Kiemelték, hogy a nyilvánosan hozzáférhető irányelvekben az iskola kijelenti: „A közösségi oldalak/média oldalak, mint például a Facebook, Twitter, TikTok , Instagram, YouTube, Snapchat és az OnlyFans használata az elmúlt években a barátok és a családtagok közötti kommunikáció elsődleges formájává vált.”

„Nem lenne ésszerű elvárni vagy utasítani az alkalmazottakat, hogy ne használják ezeket az oldalakat, amelyeknek – ha körültekintően használják – semmilyen hatásuk sincs az iskolában betöltött szerepükre. Valójában egyes oldalak megfelelő használata szakmai előnyökkel is járhat. Például sok iskola ma már olyan oldalakat használ, mint a Facebook, az Instagram és a Twitter, hogy fokozza a szülői elköteleződést.”

Egy szülő a napokban az ECHO-hoz fordult, hogy hangot adjon aggodalmának a szabályozással kapcsolatban.

Azt mondta: „Zavarónak találom, hogy a gyermekem iskolájában van egy »közösségi hálózatépítésre és közösségi média használatára vonatkozó szabályzat«, amely magában foglalja a tanárok OnlyFans használatát is. Számomra ez azt jelenti, hogy elfogadható, hogy a tanárok szerepeljenek rajta. Furcsának találom, hogy az OnlyFans-t közösségi médiának nevezzük” – írja a Liverpool Echo .

Ezekkel az aggályokkal foglalkozva a Delph Side Általános Iskola igazgatója bocsánatot kért a kijelentések által kiváltott kellemetlenségekért, és kifejtette, hogy a megfogalmazás „elavult”, és „nem tükrözi a platform jelenlegi, felnőtt tartalmakkal való kapcsolatát”.

Érdemes megjegyezni, hogy az OnlyFans nem mindig volt összefüggésben felnőtt tartalommal. Amikor az oldal 2016-ban elindult, eredetileg egy általános közösségi média platformként tervezték tartalomkészítők számára, mielőtt fokozatosan a felnőtt előadók szinonimájává vált volna.