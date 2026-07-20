Kós Hubert: Ha nincs Cristiano Ronaldo, nem lennék olimpiai bajnok

– Mennyi idő kellett ahhoz, hogy mentálisan is fel tudj állni ebből a csalódásból?

– Szerintem legalább fél év. Ráadásul akkor még javában tartott a Covid-időszak, ami az egész sportot bizonytalanná tette. Senki sem tudta, mikor lesznek versenyek, melyiket rendezik meg és melyiket nem. Volt egy rövid pályás Európa-bajnokság, ahol megszereztem az első felnőtt világversenyes érmemet, és az sokat segített önbizalom szempontjából. Aztán jött a 2022-es budapesti világbajnokság, ahol viszont ismét hasonló érzéseim voltak, mint Tokióban. Bejutottam ugyan a döntőbe, de megint nem tudtam azt kihozni magamból, amit szerettem volna. Ekkor beszélgettem Bob Bowmannel, és megszületett a döntés, hogy hozzá kerülök. Onnantól kezdve teljesen megváltozott a gondolkodásom. Egészen más lett a mentális felkészülésem is. Amikor azt láttam, hogy Michael Phelps egykori edzőjével dolgozhatok együtt, olyan csapatban készülhetek, ahol olimpiai bajnokok és világbajnokok edzenek, akkor azt éreztem: én is ide tartozom, és nekem is ezen a szinten kell teljesítenem.

Olimpiai bajnokunk hisz benne, hogy a befektetett munkának mindig megvan az eredménye

Fotó: Tumbász Hédi

A jó tanácsok aranyat érnek

– Akár az úszást, akár az életet nézve, mi volt a legjobb tanács, amit valaha kaptál?

– Jó kérdés. Beszélhetnék Ronaldóról is, de szerintem már eleget emlegettük. Inkább azt mondom, amit Bob Bowman szokott mindig mondani. Ez gyakorlatilag a mottója, szinte minden edzésterv alján ott szerepel: „Do your work”. Szerintem ez egy zseniális gondolat, mert ha belegondolunk, végső soron ennyit tudunk kontrollálni. El kell végezni a saját munkánkat, bele kell tenni a szükséges energiát, és az eredmények majd jönnek maguktól. Nem szabad görcsösen az eredményre koncentrálni. A munkára kell fókuszálni, mert abból lesznek később az eredmények. Tulajdonképpen az elmúlt közel négy évem erről szólt Bob mellett. Nem egyik napról a másikra változott meg minden, de ez volt az a szemlélet, ami az egész folyamat alapját adta. Rengeteg olyan dolog van, amit egyszerűen nem tudunk irányítani, amit viszont igen, az a saját munkánk. Ha azt minden nap becsülettel elvégezzük, akkor előbb-utóbb jönnek az eredmények is.

– Van még valami, amiben Bob Bowman megváltoztatta a gondolkodásodat?

– Szerintem ez volt a legfontosabb változás, és tulajdonképpen ebből következett minden más. Ő mindig azt mondja, hogy legyünk inkább pozitívak, mint negatívak. Ne azt keressük, mi ment rosszul, mert mindig lesz valami, ami nem tökéletes. Nincs olyan verseny, ahol minden pontosan úgy alakul, ahogy elképzeled. Nincs olyan edzés sem, ahol minden hibátlan. Ezeket el kell fogadni, és attól függetlenül ki kell hozni magadból a maximumot. Azt is sokszor hangsúlyozza, hogy ne foglalkozzunk túl sokat azzal, mások mit várnak tőlünk vagy milyen a zaj körülöttünk. Persze, ha valaki olyat mond, ami motivál, abból lehet erőt meríteni. Ha valaki például leír vagy beszólogat, azt fel lehet használni plusz motivációként. De a legfontosabb mégis az, hogy saját magunkra és a munkára koncentráljunk. Minden más, amit nem tudunk kontrollálni, majd alakul úgy, ahogy kell.

– Amikor végre van egy kis szabadidőd, hogyan tudsz igazán kikapcsolódni?

– Nagyon szeretek főzni. Van egy közös képem Gordon Ramsayvel, ami számomra különösen emlékezetes, mert már vagy tíz éve nézem a műsorait, és hatalmas rajongója vagyok. Mindig vicces, amikor főzök, mert közben azon gondolkodom, hogy vajon Gordon most mit mondana. Leordítaná a fejemet, vagy azt mondaná, hogy ezt most jól csináltam? Ez mindig megmosolyogtat. Persze szeretek videojátékozni is. A testvérem Chicagóban él, ezért sokszor online játszunk együtt, és közben tudunk beszélgetni is. De a főzés mégis más, teljesen kikapcsol. Olyankor teljesen kizárom a külvilágot, és csak arra koncentrálok, hogy valami finomat készítsek. Ez számomra tényleg egyfajta feltöltődés. Régebben a foci jelentette ezt, de Amerikában erre kevés lehetőség van. Egyrészt Bob valószínűleg megölne, ha focizás közben lesérülnék, másrészt ott azért egészen más sportkultúra van.

Középpontban a futball

– Ha már szóba került a labdarúgás és Cristiano Ronaldo: hogy tetszett a 48 csapatos világbajnokság?

– Mindenképpen furcsa. Őszintén szólva még nem döntöttem el, hogy ez jó irány-e vagy sem. Már a 48 csapat is nagyon sok, a 64 pedig szerintem végképp az lenne. Az sem tetszik különösebben, hogy több ország rendezi a tornát. Szerintem sokkal jobb, amikor egyetlen ország ad otthont egy világversenynek. A másik dolog, ami nekem nem igazán szimpatikus, az a félidei show a döntőben, a hosszabb szünetek és a hidratációs szünetek. Néha már olyan érzésem van, mintha a futball egy kicsit az amerikai sportok irányába menne el, ezzel pedig nem igazán tudok azonosulni. Ettől függetlenül a kieséses szakaszig szerintem fantasztikus torna volt. Rengeteg nagyon jó mérkőzést láttam, különösen az amerikaiak meccseit élveztem. Mivel nem volt magyar csapat, muszáj volt valakinek drukkolni.

– Portugália búcsújával volt még olyan csapat, amellyel szimpatizáltál?

– Nem könnyű helyzet. Real Madrid-szurkolóként a döntő egyik résztvevője sem volt igazán ideális számomra. Az egyik oldalon ott van Messi, aki a Barcelona legendája, a másikon pedig rengeteg barcelonai játékos. Miután Portugália kiesett, leginkább Franciaországnak szurkoltam. Nemcsak Mbappé miatt, hanem azért is, mert nagyon tetszett a játékuk. Szerintem a futball erről szól: támadni kell, látványosan játszani, nem csak védekezni. Portugália kiesése persze nagyon fájt. Úgy érzem, ennél sokkal több volt abban a válogatottban, és szerintem Ronaldo sem ezt érdemelte. Ugyanakkor örülök annak, hogy élőben láthattam a világbajnokságon. Ha valóban ez volt az utolsó vb-meccse, akkor ezt örökre meg fogom őrizni emlékként.

– Sokan vitatták, hogy Cristiano Ronaldo ennyi idősen még mindig kezdőként kapott lehetőséget. Te hogyan láttad ezt?

– Szerintem teljesen jogos volt, hogy kezdett. Messi is hasonló korban van, mégis mindenki természetesnek veszi, hogy rá épít a csapata. A különbség szerintem inkább az volt, hogy Messit sokkal jobban kiszolgálták. Persze nem vagyok futballszakértő, úgyhogy ez csak egy szurkoló véleménye. De ha valóban Portugáliáé volt az egyik legerősebb középpálya, akkor szerintem joggal lehet feltenni a kérdést, miért nem tudtak több helyzetet kialakítani Ronaldónak. Én úgy láttam, hogy ő megtett mindent, amit tudott. Az a gólja is ezt mutatta, amit végül les miatt nem adtak meg. Ugyanakkor nem szeretem azt a szemléletet, hogy valaki vagy Ronaldót, vagy Messit próbálja teljesen leértékelni. Szerintem mindketten minden idők legnagyobbjai közé tartoznak, és amit az elmúlt húsz évben letettek az asztalra, ahhoz hasonlót lehet, hogy nagyon sokáig nem fogunk látni.