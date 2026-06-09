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Rohantak a mentők: súlyosan megégett munka közben egy férfi Veszprém vármegyében

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 17:50
veszprémégési sérülés
A férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett. A mentők még időben odaértek.

Súlyos munkahelyi balesethez érkeztek ki a mentők múlt héten egy Veszprém vármegyei üzemben, ahol egy 35 év körüli férfi munkavégzés közben leforrázta magát.

Égési sérülten segítettek a mentők.
Égési sérülten segítettek a mentők. Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

A mentők időben megérkeztek

Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a férfi lábán és hátán szenvedett égési sérüléseket. Munkatársai azonnal a segítségére siettek, majd értesítették a segélyhívót. A mentésirányító a telefonon keresztül elsősegélynyújtási tanácsokkal látta el a helyszínen tartózkodó kollégákat, miközben a legközelebbi mentőegységet is riasztotta. A mentők rövid időn belül a helyszínre érkeztek. Ellátták a sérült férfi égési sérüléseit, valamint csillapították az erős fájdalmát.

Az állapotának stabilizálását követően a férfit kórházba szállították további ellátásra. Az Országos Mentőszolgálat bejegyzésében mielőbbi felépülést kívánt a sérültnek, és elismerését fejezte ki a mentésben részt vevő szakemberek munkájáért. 

 

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