Horror Isztrián, két repülőgép is lezuhant

Szlovén jelzésű ultrakönnyű repülőgép zuhant le kedden reggel az isztriai Vrsar repülőterén, a balesetben a fedélzeten tartózkodó két ember könnyebben megsérült - közölte délután a horvát légi, tengeri és vasúti baleseteket vizsgáló ügynökség (AIN).

Az isztriai Vrsar repülőterén történt a baleset

Fotó: Pexels (Illusztráció)

Ez már a második repülőbaleset

Az AIN szerint a baleset 8 óra 35 perc körül, felszállás közben történt. A gép forgószárnyas ultrakönnyű repülőgép, úgynevezett girokopter volt.

A fedélzeten két külföldi állampolgár tartózkodott, mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek. Az AIN a balesetről a horvát belügyminisztérium operatív kommunikációs központjától és a polgári védelem operatív központjától kapott tájékoztatást.

Az isztriai rendőrség korábban még arról számolt be, hogy a balesetben egy ember sérült meg, és a helyszínre minden sürgősségi szolgálatot - a rendőrséget, a tűzoltókat és a mentőket - kirendeltek.

Néhány nappal korábban, június 4-én szintén Isztrián, Medulin közelében zuhant le egy kisrepülőgép. Abban a balesetben négy osztrák állampolgár vesztette életét - írja az MTI.