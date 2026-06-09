Három évig nem tudott beszélni a férfi, miután megsérült egy balesetben: hihetetlen, mi hozta vissza a hangját

Makali'i Andrade élete 2022 decemberében változott meg egy pillanat alatt, amikor egy foil-szörfözés közben történt baleset majdnem az életét követelte. A hawaii férfi súlyosan megsérült: a szörfdeszka fóliaszárnyának egyik része átvágta a nyakát és roncsolta a légcsövét is.

Bonyolult műtéten esett át a szörfös.

Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Visszanyerte hangját a szörfös

A több mint 25 éve tűzoltóként dolgozó Andrade később úgy emlékezett vissza, hogy pályafutása során soha nem látott annyi vért, mint saját sérülése után. A balesetet követően barátai húzták ki a partra, miközben egyikük a kezével próbálta egyben tartani a sérült légutat. A helyszínen tartózkodó idegenek is segítettek életben tartani, amíg a mentők megérkeztek. Bár az életét sikerült megmenteni, a sérülés maradandó következményekkel járt.

A légcső sérülése és az idegek károsodása miatt Andrade elveszítette a hangját és hosszú távú hangszalagbénulás alakult ki nála. A fordulat három évvel később érkezett. A férfi Tennessee államba utazott, ahol a Vanderbilt Egyetemi Orvosi Központban egy ritka hangrekonstrukciós műtéten esett át. A beavatkozás közel hat órán át tartott. Az orvosok a légzésért és a hangszalagok működéséért felelős idegeket próbálták újrakapcsolni. A műtét során több idegátültetést is végeztek annak érdekében, hogy helyreállítsák a sérült részeket.

Andrade a műtét után arról számolt be, hogy már most könnyebben kap levegőt, bár hangja egyelőre halk maradt. Elmondása szerint tisztában van vele, hogy a gyógyulás hosszú folyamat lesz. Az orvosok szerint az idegek rendkívül lassan regenerálódnak, ezért hónapokba telhet, mire a javulás igazán érzékelhetővé válik. Arra számítanak, hogy a következő hónapok során fokozatosan javulhat a hangszalagok mozgása.

A Vanderbilt szakemberei szerint ezt az eljárást rendkívül ritkán végzik: az intézmény orvosai korábban mindössze hat alkalommal hajtották végre ezt a műtétet. Andrade ennek ellenére bizakodó. A műtét után úgy fogalmazott, lenyűgözi, mire képes a modern orvostudomány és hálás azért, hogy új esélyt kapott a beszédre és a teljesebb életre, írja a People.