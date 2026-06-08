„Fogta a kipattintós bicskáját, és hátba szúrt”– saját ismerőse késelte meg a Havannán Ferencet

Ahogyan arról a Bors beszámolt, késelés történt június 3-án, szerda este a Havannai lakótelepen. Két férfi szólalkozott össze, majd az egyikük kést rántott és hátba szúrta haragosát. Hamar mentősök és rendőrök lepték el a környéket, elfogták a késelőt, míg a sérültet kórházba szállították. Most a Borsnak, Albert Ferenc, akit mindenki csak Kabosnak ismer, elmondta miért késelték meg.

Késelés áldozata lett Ferenc, hordágyon viszik kórházba Fotó: olvasói

Késelés áldozata lett Ferenc a Havanna lakótelepen

Sokkot kaptak azok a szemtanúk, akik végig nézték, ahogy Ferencet a nyílt utcán megkéselik. Lapunknak sikerült utolérnie telefonon a férfit, aki elmesélte, miért történt a támadás.

Nagyon sokan aggódtak értem, de már itthon vagyok

– kezdte Ferenc. "Elmondom, hogy mi történt. Én ismerem a késelőt… Kint voltam a társasházak előtt, amikor megjelent. Ittas volt és már előtte is kötekedett valakivel a boltnál. Amikor meglátott, nekem is beszólogatott, de amikor látom, hogy túlissza magát, akkor inkább otthagyom. Így volt ez most is, de tovább kötekedett."

Ferenc szerint pár perccel később megjelent két ismerőse, két kiskutya kíséretében, akikhez ő oda ment beszélgetni.

Amikor lehajoltam a kutyához, akkor a férfi fejbe akart rúgni, de a kutyát találta el

– meséli tovább. "Azt kiabálta, hogy elloptam a telefonját, de nekem fogalmam sem volt róla, miről beszél. Amikor eltalálta a kutyát, azonnal kérdőre vontam, de már ütött is. A földre kerültem, ahol kétszer fejbe rúgott a bakancsával. Innentől már csak elbeszélésből tudom, ugyanis sok vért vesztettem és az ájulás szélén voltam."

Hiába vérzett Ferenc, a támadó akkor sem állt le.

Felültem és előre dőltem a földön, de ekkor a férfi a nyakamhoz fogta a kést és követelte az ellopott telefonját. Ekkor fogta a kipattintós bicskáját és hátba szúrt vele. Ekkor a szemtanúk is sokkot kaptak, hívták a rendőröket és megpróbálták elállítania vérzést. A férfi odébb sétált, majd vissza. Mire megjöttek a rendőrök, már hanyatt fekve volt, feladta magát."

Egy ismerőse szúrta hátba Ferencet Fotó: olvasói

Ferencet több öltéssel kellett összevarrni.

A hátamat négy öltéssel, míg a szemöldökömet hét öltéssel varrták össze. Én nem tettem az ismerősöm ellen feljelentést, de hivatalból elindították az eljárást ellene. Viszont már itthon van házi őrizetben. Én csak a szurkálás miatt haragszom rá! Ugyanis, ha szemtelen vagyok és kapok pár sallert, az rendben van, de ha nem teszek semmit és megszurkálnak, az nincs…

- zárta.