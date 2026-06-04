„Ő egy őskori, lakótelepi, kobold”- mindenki ismeri Kabost, a Havanna-lakótelepen megkéselt áldozatot

Ahogyan azt a Bors megírta, késelés történt június 3-án, a Havanna-lakótelepen az egyik társasház előtt. A szemtanúk először az óriási vértócsákra figyeltek fel, majd később látták meg a vérben úszó férfit. Azt, aki súlyosabban megsérült, jól ismerték; mint mondták, már 40 éve élt a kerületben.
Információink szerint szerda este két férfi összevitatkozott a Havanna lakótelep egyik társasháza előtt, ami késelésbe torkollott. Az egyikük a vita hevében kést rántott és többször hátba szúrta haragosát. A helyiek a sértettet, A. Ferencet jól ismerték, aki szerintük „rossz emberbe kötött bele”. Végignézték, ahogy elviszik mentővel a sebesült férfit.
Kabos – így becézte mindenki A. Ferencet a híres színész, Kabos Laci után
– kezdte az egyik helyi férfi a Borsnak. "Legalább negyven éve él itt a Havannán, ő egy hajléktalan, akit többnyire alkohollal a kezében láthatunk. Én úgy tudom, hogy a késelés előtti órákban is már mindenkinek beszólogatott, aki csak felé sétált. Most valószínűleg olyanba sikerült belekötnie, aki nem értékelte a humorát…"
A szemtanúk szerint pillanatokon belül kint voltak a rendőrök és a mentősök, akik rendet tettek.
Hatalmas vértócsák voltak mindenhol
– folytatta. "Kabost - akit egy nő csak őskori lakótelepi koboldnak nevezett -, vérben úszva, hordágyon szállítottak el. Azt mondták a helyszínen, hogy összevesztek valamin és a másik férfi háromszor hátba szúrta Kabost. Én sajnálom őt, remélem felépül" - zárta szavait a helyi lakos.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, ahonnan a következő nyilatkozatot kapta lapunk.
A helyszínen két férfi keveredett szóváltásba, majd az egyik férfi megszúrta a másikat. A mentők a sérült férfit kórházba szállították. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. A feltételezett elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását
- közölte a rendőrség.
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