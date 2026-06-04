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„Ő egy őskori, lakótelepi, kobold”- mindenki ismeri Kabost, a Havanna-lakótelepen megkéselt áldozatot

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors késelés
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 13:09 / FRISSÍTÉS: 2026. június 04. 13:11
havannalakótelep
Sokkoló részletek derültek ki a szerdai, Havanna-lakótelepi vérengzésről. A késelés után a helyiek azt mondták, várható volt, hogy egyszer pórul jár a mindenki által csak „Kabosnak” becézett férfi, aki amikor italozott, mindenkibe belekötött. A rendőrség eljárást indított.
Mongyi Nikolett
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Ahogyan azt a Bors megírta, késelés történt június 3-án, a Havanna-lakótelepen az egyik társasház előtt. A szemtanúk először az óriási vértócsákra figyeltek fel, majd később látták meg a vérben úszó férfit. Azt, aki súlyosabban megsérült, jól ismerték; mint mondták, már 40 éve élt a kerületben. 

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Késelés áldozata lett egy férfi a Havanna lakótelepen Fotó: ChiccoDodiFC /  Shutterstock 

Késelés a Havannán, hátba szúrták Ferencet

Információink szerint szerda este két férfi összevitatkozott a Havanna lakótelep egyik társasháza előtt, ami késelésbe torkollott. Az egyikük a vita hevében kést rántott és többször hátba szúrta haragosát. A helyiek a sértettet, A. Ferencet jól ismerték, aki szerintük „rossz emberbe kötött bele”. Végignézték, ahogy elviszik mentővel a sebesült férfit. 

Kabos – így becézte mindenki A. Ferencet a híres színész, Kabos Laci után 

– kezdte az egyik helyi férfi a Borsnak.  "Legalább negyven éve él itt a Havannán, ő egy hajléktalan, akit többnyire alkohollal a kezében láthatunk. Én úgy tudom, hogy a késelés előtti órákban is már mindenkinek beszólogatott, aki csak felé sétált. Most valószínűleg olyanba sikerült belekötnie, aki nem értékelte a humorát…"

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Háromszor szúrták hátba a férfit / Fotó: olvasói/Facebook

A szemtanúk szerint pillanatokon belül kint voltak a rendőrök és a mentősök, akik rendet tettek. 

Hatalmas vértócsák voltak mindenhol

 – folytatta.  "Kabost - akit egy nő csak őskori lakótelepi koboldnak nevezett -, vérben úszva, hordágyon szállítottak el. Azt mondták a helyszínen, hogy összevesztek valamin és a másik férfi háromszor hátba szúrta Kabost. Én sajnálom őt, remélem felépül" - zárta szavait a helyi lakos.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a BRFK-t, ahonnan a következő nyilatkozatot kapta lapunk.

A helyszínen két férfi keveredett szóváltásba, majd az egyik férfi megszúrta a másikat. A mentők a sérült férfit kórházba szállították. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. A feltételezett elkövetőt gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették és kezdeményezik letartóztatását

- közölte a rendőrség.

 

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