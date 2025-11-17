Nyugdíj-kiegészítésTisza-AdóMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Hortenzia, Gergő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megmenthetik a kalapácshinta-balesetben megsérült Krisztofer látását

baleset
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 17. 07:30
lebénultvakság
Komoly segítséget ajánlottak a megvakulásától tartó Krisztofernek. A várpalotai kalapácshinta-balesetben megsérült fiú szeme világáról az orvosok szinte már lemondtak, ám egy vállalkozó most a család mellé áll.
Kóré Károly
A szerző cikkei

Krisztofer és családja 2017. szeptember 2-án részt vettek egy várpalotai rendezvényen, melyen azonnal feltűnt nekik a kalapácshinta. A vidámparkokból ismert játéknak nem tudtak, és nem is akartak ellenállni. Most már bánják. A biztonsági kar meghibásodása miatt az akkor 18 éves fiú kizuhant a szerkezetből, és fejjel a padkának csapódott. Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ám az orvosoknak sikerült őt megmenteniük, de a hintabalesetet nem úszta meg maradandó károsodás nélkül. A fiú gondolkodása lelassult, a mozgása pedig nehézkessé vált. Bármennyire is szeretne, nem tud dolgozni, és sok mindenben segítségre szorul. Az orvosok a közelmúltban közölték vele, hogy mivel a látóidegei is sérültek, számítani kell rá, hogy előbb-utóbb megvakul.

A kalapácshinta-balesetben megsérült Krisztofer megvakulhat
A kalapácshinta-balesetben megsérült Krisztofer megvakulhat  Fotó: Olvasói

A kalapácshinta-baleset hatásai ma is érződnek

Az orvosok magyarázata szerint a látóidegek egy folyamatosan vékonyodó cérnaszálra hasonlítanak, melyek előbb-utóbb elszakadnak

 – mondta Dia, Krisztofer édesanyja a Borsnak egy hete. A cikkünk kapcsán felkeresett bennünket Stevlik Hunor Richárd vállalkozó, aki a baleset után nem sokkal ismerte meg a családot. Már akkor is segítséget nyújtott a fiúnak, és most is ezt tervezi.

Krisztofer balesete után azzal szembesültem, hogy nagyon sok a hasonló sorsú fiatal, ezért létrehoztam egy alapítványt. Generálkivitelezésssel foglalkozom, több komoly cég is mellettem áll. Szeretnénk a fiúnak segíteni, hogy minél jobb életet élhessen. Most magánszemélyként szeretnék neki gyűjtést indítani, mert sokat javíthat az állapotán egy rehabilitációs kezelés

 – fejtette ki lapunknak Hunor.

Hunor segíteni szeretne a fiúnak  Fotó: Olvasói

Az évek során kialakult köztünk Krisztoferrel egy nagyon erős barátság. Rendszeresen beszélünk telefonon, akkor jókat huncutkodunk, nevetünk

 – mesélte a vállalkozó.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu