Megmenthetik a kalapácshinta-balesetben megsérült Krisztofer látását

Krisztofer és családja 2017. szeptember 2-án részt vettek egy várpalotai rendezvényen, melyen azonnal feltűnt nekik a kalapácshinta. A vidámparkokból ismert játéknak nem tudtak, és nem is akartak ellenállni. Most már bánják. A biztonsági kar meghibásodása miatt az akkor 18 éves fiú kizuhant a szerkezetből, és fejjel a padkának csapódott. Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ám az orvosoknak sikerült őt megmenteniük, de a hintabalesetet nem úszta meg maradandó károsodás nélkül. A fiú gondolkodása lelassult, a mozgása pedig nehézkessé vált. Bármennyire is szeretne, nem tud dolgozni, és sok mindenben segítségre szorul. Az orvosok a közelmúltban közölték vele, hogy mivel a látóidegei is sérültek, számítani kell rá, hogy előbb-utóbb megvakul.

A kalapácshinta-balesetben megsérült Krisztofer megvakulhat Fotó: Olvasói

A kalapácshinta-baleset hatásai ma is érződnek

Az orvosok magyarázata szerint a látóidegek egy folyamatosan vékonyodó cérnaszálra hasonlítanak, melyek előbb-utóbb elszakadnak

– mondta Dia, Krisztofer édesanyja a Borsnak egy hete. A cikkünk kapcsán felkeresett bennünket Stevlik Hunor Richárd vállalkozó, aki a baleset után nem sokkal ismerte meg a családot. Már akkor is segítséget nyújtott a fiúnak, és most is ezt tervezi.

Krisztofer balesete után azzal szembesültem, hogy nagyon sok a hasonló sorsú fiatal, ezért létrehoztam egy alapítványt. Generálkivitelezésssel foglalkozom, több komoly cég is mellettem áll. Szeretnénk a fiúnak segíteni, hogy minél jobb életet élhessen. Most magánszemélyként szeretnék neki gyűjtést indítani, mert sokat javíthat az állapotán egy rehabilitációs kezelés

– fejtette ki lapunknak Hunor.

Hunor segíteni szeretne a fiúnak Fotó: Olvasói

Az évek során kialakult köztünk Krisztoferrel egy nagyon erős barátság. Rendszeresen beszélünk telefonon, akkor jókat huncutkodunk, nevetünk

– mesélte a vállalkozó.