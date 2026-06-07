"A fiam látása rohamosan csökken" - megszólalt a vidámparki játékból kizuhant Krisztofer édesanyja, nagy a baj

Mint arról a Bors korábban beszámolt, Krisztofer 2017. szeptember 2-án a családjával felült a kalapácshintára egy várpalotai rendezvényen. A biztonsági kar meghibásodott, ennek következtében pedig az akkor 18 éves fiú kizuhant a játékból, és fejjel az útpadkának csapódott. A mentők életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, de az orvosoknak sikerült megmenteniük. Krisztofer ennek ellenére sem úszta meg maradandó károsodás nélkül. A hintabaleset pokoli napokat okoz még ma is a családnak.

Hintabaleset: Krisztofer állapota romlik, a képen az édesanyjával Fotó: beküldött

Lapunk munkatársai most megkeresték a családot, hogy megtudjuk, javult-e a férfi állapota a baleset óta.

Nincsenek jó híreim. A fiam nem tud teljes életet élni. A látása rohamosan csökken, és ugyan tavaly segítséggel kapott egy szemüveget, de már azzal sem lát annyira, mint kellene. Igazából már mindegy is, hogy felveszi vagy sem. Ha az úttest túloldaláról integetünk neki, fel sem ismer bennünket addig, míg nem szólunk. A hallása szerencsére nem károsodott, ezt ki is élvezi, mert rengeteg zenét, főleg mulatóst hallgat

– mondta Dia, Krisztofer édesanyja, és hozzátette, a férfi látása egyértelműen a baleset következtében beállt agykárosodásból kifolyólag romlik.

Hintabaleset: Krisztofer egyik kezével is baj van

A fiam régebben szeretett olvasni, de most már csak akkor tud, ha a telefont teljesen az arca elé teszi. Az egyik keze szerencsére jól funkcionál, de a másik szintén alig működik. Mindebből következik, hogy egyelőre nem találtunk olyan munkát, amit fel tudnának neki ajánlani. Emiatt sokat gyötrődik, szinte naponta mondogatja, mennyivel jobb lenne az életünk, ha ő is dolgozhatna

– mesélte az édesanya.

Krisztofer képes önállóan közlekedni, persze jobb, ha van kísérője, mert a járása elég bizonytalan.

Néha olyan, mint egy kisgyerek, akit figyelmeztetni kell, hogy nézzen körbe

– magyarázta Dia.

Hogy Krisztofer mire vágyik? Nem kell túl nagy dolgokra gondolni: örülne, ha a csokoládét, a cukorkát és a ropit meg tudná magának vásárolni.