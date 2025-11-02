Szörnyű hírt kapott a hintabalesetben megsérült Krisztofer - már az orvosok sem tudnak rajta segíteni

Krisztofer és családja 2017. szeptember 2-án egy várpalotai rendezvényen felült a kalapácshintára. A biztonsági kar meghibásodása miatt az akkor 18 éves fiú kizuhant a szerkezetből, és fejjel a padkának csapódott. Életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba, ám az orvosoknak sikerült őt megmenteniük, de a hintabalesetet nem úszta meg maradandó károsodás nélkül.

Krisztofer a hintabaleset óta mindenben számíthat a családjára Fotó: Olvasói

A hintabaleset tönkretette Krisztofer életét

A Bors megtudta, jelenleg is folyamatban van a fiú és családja kártérítési pere. 100 millió forint feletti összeget követelnek.

- Krisztofer nem épült fel teljesen. Tud járni, beszélni, illetve önállóan mosakszik és öltözködik. Kisebb távokat egyedül is megtesz vonaton, de mindezzel nem tudjuk beérni. A kimondott szavai egyre furcsábbak. Nem tudjuk, mi zajlik a szervezetében – mondta Dia, a férfi édesanyja, és szomorúan hozzátette, a baleset következményei Krisztofer értelmét is érintik.

- A fiam szeretne dolgozni, de az állapota miatt nem tud. Asztalosnak tanult, de ebben a szakmában nem helyezkedhet el. Túlságosan veszélyes lenne gépekkel dolgoznia. Krisztofer súlyos fogyatékos – jelentette ki az aggódó édesanya. A férfi mozgása korántsem tökéletes, húzza a bal felét. A kezét is gyengén tartja. Súlyos agysérülést szenvedett, és a látása is egyre gyengébb.

Krisztofer egy rövid sétára egyedül is képes Fotó: Olvasói

Az orvosok ezt úgy magyarázták, hogy a látóidegei tulajdonképpen olyanok, mint egy folyamatosan vékonyodó cérnaszál, ami előbb-utóbb elszakad. Ez azt jelenti, hogy egyáltalán nincs kizárva, hogy teljesen megvakul. Sajnos nem létezik műtét, ami ezen segítene

– árulta el Dia, majd átadta a telefont gyermekének, aki röviden, de készséggel mesélt az életéről.

- Szoktam sétálni, és szeretek buszozni. Nincs szükségem botra! Nagyon vágyom már egy munkahelyre. Már szinte bármilyen területen elhelyezkednék. A legszívesebben kalauznak mennék, mert tetszenek a vonatok, ráadásul sokat utazhatnék és emberek között lennék – árulta el Krisztofer.

A fiatalember otthon szívesen segít a háztartásban. Ha kell, sepreget vagy felmos.

Krisztofernek a balesete óta két barátnője is volt, de hosszú távon egyik sem bírta a férfi állapotából adódó nehézségeket.

Szeretnék egyszer családot alapítani, de jelenleg nincs kedvesem

– fejezte be szomorúan a sérült férfi.