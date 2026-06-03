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Tragédia a Sió-csatornánál: holttestet emeltek ki a vízből

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors rendőrség
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 17:38
holttestSió-csatorna
Kedden délután egy vízben lebegő holttestről érkezett bejelentés a rendőrséghez. A Sió-csatornából egy 60 év körüli férfi testét emelték ki, az eset körülményeit vizsgálják a hatóságok.

Megrázó felfedezés borzolta a kedélyeket kedden délután, amikor egy vízben sodródó holttest miatt riasztották a hatóságokat a Sió-csatornához. A helyszínre érkező rendőrök és szakemberek egy körülbelül 60 éves székesfehérvári férfi testét emelték ki a vízből – írja a SONLINE.

Illusztrációs képek rendőr rendőrautó sziréna
Az eset körülményeit vizsgálják a hatóságok.
Fotó:  Zalai hírlap

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a haláleset hírét. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően vízbe fulladt, a helyszíni vizsgálat során pedig nem merült fel olyan körülmény, amely idegenkezűségre utalna.

A bejelentés délután 4 óra körül érkezett a rendőrségre. A tragédia pontos háttere egyelőre tisztázatlan, ezért a hatóságok közigazgatási eljárás keretében vizsgálják, mi vezethetett a végzetes eseményhez.

 

 

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