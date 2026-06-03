Tragédia a Sió-csatornánál: holttestet emeltek ki a vízből

Megrázó felfedezés borzolta a kedélyeket kedden délután, amikor egy vízben sodródó holttest miatt riasztották a hatóságokat a Sió-csatornához. A helyszínre érkező rendőrök és szakemberek egy körülbelül 60 éves székesfehérvári férfi testét emelték ki a vízből – írja a SONLINE.

Az eset körülményeit vizsgálják a hatóságok.

Fotó: Zalai hírlap

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság megerősítette a haláleset hírét. Az elsődleges adatok szerint a férfi feltehetően vízbe fulladt, a helyszíni vizsgálat során pedig nem merült fel olyan körülmény, amely idegenkezűségre utalna.

A bejelentés délután 4 óra körül érkezett a rendőrségre. A tragédia pontos háttere egyelőre tisztázatlan, ezért a hatóságok közigazgatási eljárás keretében vizsgálják, mi vezethetett a végzetes eseményhez.