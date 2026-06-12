Sokkoló baleset: egy ember meghalt a felborult kocsiban Bács-Kiskun vármegyében

Egy ember meghalt, miután autójával letért az útról és nagy erővel egy fának csapódott péntek délután Helvécia külterületén, a Kiskőrösi úton - tudta meg az MTI.

A mentők a sofőrt a rendőrségi munka befejeztével emelik ki.

Fotó: Gé

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte: az autóban, ami az ütközés következtében felborult, csak a sofőr utazott, a helyszínre mentő is érkezett. Az autó vezetőjét a rendőrségi munka befejeztével emelik majd ki a roncsból.