Sokkoló baleset: egy ember meghalt a felborult kocsiban Bács-Kiskun vármegyében

Egy ember meghalt, miután autójával letért az útról és nagy erővel egy fának csapódott péntek délután Helvécia külterületén, a Kiskőrösi úton - tudta meg az MTI.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte: az autóban, ami az ütközés következtében felborult, csak a sofőr utazott, a helyszínre mentő is érkezett. Az autó vezetőjét a rendőrségi munka befejeztével emelik majd ki a roncsból.
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