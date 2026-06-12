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Sokkoló baleset: egy ember meghalt a felborult kocsiban Bács-Kiskun vármegyében

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 15:05
rendőrséghaláleset
Péntek délután tragikus baleset történt.

Egy ember meghalt, miután autójával letért az útról és nagy erővel egy fának csapódott péntek délután Helvécia külterületén, a Kiskőrösi úton - tudta meg az MTI.

A mentők a sofőrt a rendőrségi munka befejeztével emelik ki.
A mentők a sofőrt a rendőrségi munka befejeztével emelik ki.
Fotó: Gé

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt közölte: az autóban, ami az ütközés következtében felborult, csak a sofőr utazott, a helyszínre mentő is érkezett. Az autó vezetőjét a rendőrségi munka befejeztével emelik majd ki a roncsból.

 

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Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu