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„Teljesen összetörtek ettől, felfoghatatlan” – brutálisan kivégeztek egy háromgyermekes édesanyát, családja a poklok poklát éli át

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors gyilkosság
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 17. 22:00
tragédiahalál
Szívszorító búcsút vett családja az elhunyt nőtől.

Beismerte annak a háromgyermekes anyának a gyilkosságát az a 31 éves Charlie James Jeans, akinek áldozatát otthonában, holtan találták meg. A 32 éves Samantha Murphy holttestére a hatóságok 2025. június 4-én találtak rá, miután bejelentés érkezett a portsmouthi rendőrséghez arról, hogy egy holttestet találtak az ingatanban. A tragikus felfedezés után azonnal nyomozás indult és két férfit vettek őrizetbe a tragédia miatt először. Charlie James elfogásakor és első négy tárgyalásán azonban tagadta a vádakat. Most azonban, az ötödik bírósági megjelenésén elismerte az anya megölését.

Több tárgyaláson át tagadta a gyilkosságot
Több tárgyaláson át tagadta a gyilkosságot Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Gyilkosság áldozata lett a háromgyermekes családanya

Néhány nappal Samantha halála után egyik testvére a család és a barátok nevében megható nyilvános búcsúüzenetet tett közzé:

Sammie-Jo. A ragyogó és mindig mosolygós lelked örömöt sugárzott mindenkire, akivel találkozott. Ő egy odaadó édesanyja volt és a család legfiatalabb húgaként pedig nevetést és fényt vitt testvérei életébe. Vidám nagynéniként rajongott unokahúgaiért és unokaöccseiért. Sam volt az a barát, akihez mindenki tanácsért és megértő figyelemért fordult. Halloweenkor és karácsonykor ő volt a tökéletes vendéglátó, otthona mindig melegséggel és jókedvvel telt meg. Erős akaratú és elszánt volt, ugyanakkor kedvessége mindent beragyogott. Gyorsan meglátta a jót az emberekben.  Az elvesztése hatalmas űrt hagyott maga után. Édesanyja számára nemcsak a lánya, hanem a legjobb barátja és állandó társa is volt. Testvérei, akiket rendkívül szoros és különleges kötelék fűzött hozzá, teljesen összetörtek ettől a felfoghatatlan veszteségtől

 - idézte a közleményt a Mirror.

 

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