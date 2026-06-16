Hajtóvadászatot indított a rendőrség: idős asszonyt gyilkoltak meg Budapesten

Nagy erőkkel keresik a rendőrök annak a gyilkosságnak az elkövetőjét, amely Budapesten történt az éjszaka, a VIII. kerületben. A hatóság emberei június 15-én bejelentés alapján mentek egy Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját.

Gyilkosság történt Budapesten, hajtóvadászatot indított a rendőrség (Képünk illusztráció) baleset

Fotó: Gé / MW

Gyilkosság történt Budapesten: hajtóvadászatot indított a rendőrség

A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak - írja a police.hu.