Hajtóvadászatot indított a rendőrség: idős asszonyt gyilkoltak meg Budapesten

Nagy erőkkel keresik a rendőrök annak a gyilkosságnak az elkövetőjét, amely Budapesten történt az éjszaka, a VIII. kerületben. A hatóság emberei június 15-én bejelentés alapján mentek egy Práter utcai lakáshoz, ahol holtan találták az ingatlan 85 éves lakóját.
A szemle alapján felmerült az idegenkezűség gyanúja, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság hajtóvadászatot indított az elkövető felkutatása érdekében, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak - írja a police.hu.
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