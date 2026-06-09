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Eltűnt a 16 éves Mirabella a fővárosból, keresik a rendőrök

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors eltűnt
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 09. 16:40
körözésrendőrségkeresés
A rendőrség a lakosság segítségét kéri. Eltűnt egy lány a XVII. kerületből.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó T. Mirabella ügyében.

eltűnt, rendőrség
Nagy erőkkel keresik az eltűnt lányt a rendőrök Fotó: Gé / MW

Eltűnt egy lány a XVII. kerületből - keresik a rendőrök

A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány 2026. június 8-án nem ment haza, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök keresik. T. Mirabella körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, sötétbarnára festett haja és kék szeme van. Az eltűnt lányról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki T. Mirabella tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

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