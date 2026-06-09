Eltűnt a 16 éves Mirabella a fővárosból, keresik a rendőrök

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó T. Mirabella ügyében.

Nagy erőkkel keresik az eltűnt lányt a rendőrök Fotó: Gé / MW

Eltűnt egy lány a XVII. kerületből - keresik a rendőrök

A rendelkezésre álló adatok szerint a 16 éves lány 2026. június 8-án nem ment haza, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök keresik. T. Mirabella körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, sötétbarnára festett haja és kék szeme van. Az eltűnt lányról készült fotót ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.