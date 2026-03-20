Látta valaki? Nyomtalanul eltűnt egy 13 éves lány, nagy erőkkel keresik a rendőrök

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 14:35
A rendőrség a lakosság segítségét kéri a fiatal F. Viktória felkutatásához, aki engedély nélkül távozott otthonából.
A Komáromi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat egy 13 éves lány ügyében, aki március 20-án komáromi otthonából ismeretlen helyre távozott. Az eltűnt kiskamasz azóta nem adott életjelet magáról, a hatóságok pedig jelenleg is nagy erőkkel keresik.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt F. Viktóriát Fotó: Gé / MW

Az eltűnt Viktória személyleírása és különös ismertetőjele

A rendőrség közzétette a lány adatait, hogy a lakosság könnyebben felismerhesse:

  • Magassága: körülbelül 154-156 cm
  • Testalkata: vékony, mindössze 41 kg
  • Haja: szőke, vállig érő
  • Szeme színe: barna
  • Különös ismertetőjele: Az orra alatt egy heg látható.

Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert, de egy fekete-lila hátizsák volt nála.

Így segíthet!

A Komáromi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármit tud F. Viktória hollétéről, jelentkezzen személyesen, vagy hívja a 06/34-517-777-es telefonszámot. Névtelenség megőrzése mellett is tehető bejelentés az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.

Az eltűnt lányról készült képet IDE KATTINTVA tekintheted meg.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
