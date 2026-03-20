Látta valaki? Nyomtalanul eltűnt egy 13 éves lány, nagy erőkkel keresik a rendőrök

A Komáromi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat egy 13 éves lány ügyében, aki március 20-án komáromi otthonából ismeretlen helyre távozott. Az eltűnt kiskamasz azóta nem adott életjelet magáról, a hatóságok pedig jelenleg is nagy erőkkel keresik.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség az eltűnt F. Viktóriát Fotó: Gé / MW

Az eltűnt Viktória személyleírása és különös ismertetőjele

A rendőrség közzétette a lány adatait, hogy a lakosság könnyebben felismerhesse:

Magassága: körülbelül 154-156 cm

Testalkata: vékony, mindössze 41 kg

Haja: szőke, vállig érő

Szeme színe: barna

Különös ismertetőjele: Az orra alatt egy heg látható.

Eltűnésekor viselt ruházata nem ismert, de egy fekete-lila hátizsák volt nála.

Így segíthet!

A Komáromi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármit tud F. Viktória hollétéről, jelentkezzen személyesen, vagy hívja a 06/34-517-777-es telefonszámot. Névtelenség megőrzése mellett is tehető bejelentés az ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112-es központi segélyhívón.