Vérfagyasztó emberi sikolyok törték meg az éjszaka csendjét: az eltűnt, 14 éves lány holtteste hevert a parkban

Egy eltűnt 14 éves lánynak vélt holttestet találtak egy walesi parkban, ezért a rendőrség gyilkossági nyomozást indított.
A holttestre június 22-én, hétfőn este körülbelül 22 órakor bukkantak rá a walesi Blaina település Duffryn Park nevű területén. A hivatalos azonosítás még nem történt meg, de a hatóságok úgy vélik, hogy az eltűnt Lilly holttestéről van szó. A fejleményekről értesítették a családját.
A helyszínen továbbra is jelentős rendőri jelenlét tapasztalható, miközben a nyomozók azon dolgoznak, hogy megállapítsák a lány halálának körülményeit.
A kedden reggel készült felvételeken rendőrségi kordont lehet látni a helyszínen, a Blaina településen, Abertillery térségében található Pilgrims Parknál. A Wales Online beszámolója szerint a mentőszolgálatok és a rendőrség hétfő este, körülbelül 22 órától dolgoztak a helyszínen.
A Gwenti Rendőrség hétfő délután (június 22-én) segítséget kért a lakosságtól az eltűnt tinédzser felkutatásához. Közlésük szerint a lányt utoljára június 20-án, szombaton este körülbelül 18:50-kor látták Blaina főutcáján.
A rendőrség leírása szerint a lány fehér bőrű, körülbelül 168 centiméter magas, átlagos testalkatú, hosszú fekete hajú volt. Utoljára hosszú fekete ruhát és fekete szandált viselt, és ismert volt, hogy ismerősei vannak Brynmawr térségében is, amely Blainától északra fekvő település.
Lisa Catherine Winnett helyi önkormányzati képviselő szerint a közösséget teljesen lesújtotta ez az felfoghatatlan tragédia. Winnett így nyilatkozott:
Gondolataim és imáim Lilly családjával vannak ebben a pusztító és borzalmas időszakban. Bízom benne, hogy a rendőrség gyorsan megtalálja az elkövetőt. Blaina egy összetartó közösség, és ez a tragédia mindannyiunkra óriási hatással van.
Amióta Lilly eltűnését bejelentették, a családtagok, a barátok és a közösség tagjai kiterjedt keresést folytattak. Hétfőn a rendőrség drónokat és helikoptereket is bevetett. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett a keresésben. Ez a végkifejlet mindannyiunk számára elképzelhetetlen.
Eddig még senkit sem vettek őrizetbe, és a helyi önkormányzati képviselők a WalesOnline-nak elmondták, hogy egyelőre nem tisztázott, Lilly és az elkövető ismerték-e egymást.
Steven Thomas főfelügyelő így nyilatkozott:
Tisztában vagyunk vele, hogy ez az eset aggodalmat és megrendülést kelt a közösségünkben. Jelenleg jelentős rendőri jelenlét van a területen, miközben a nyomozás továbbra is zajlik, hogy feltárjuk a haláleset körülményeit. Rendőreink a helyszínen vannak, és bárki fordulhat hozzájuk kérdésekkel vagy információkkal. Arra biztatunk mindenkit, aki bármilyen információval rendelkezik, hogy jelentkezzen, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot a megszokott csatornákon keresztül
– írja a The Mirror.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.