Vérfagyasztó emberi sikolyok törték meg az éjszaka csendjét: az eltűnt, 14 éves lány holtteste hevert a parkban

Egy eltűnt 14 éves lánynak vélt holttestet találtak egy walesi parkban, ezért a rendőrség gyilkossági nyomozást indított.

Eltűnt 14 éves lány: holttestet találtak egy walesi parkban

Fotó: Pexels (illusztráció)

Holtan találták az eltűnt 14 éves kislányt a parkban, gyilkossági nyomozás indult

A holttestre június 22-én, hétfőn este körülbelül 22 órakor bukkantak rá a walesi Blaina település Duffryn Park nevű területén. A hivatalos azonosítás még nem történt meg, de a hatóságok úgy vélik, hogy az eltűnt Lilly holttestéről van szó. A fejleményekről értesítették a családját.

A helyszínen továbbra is jelentős rendőri jelenlét tapasztalható, miközben a nyomozók azon dolgoznak, hogy megállapítsák a lány halálának körülményeit.

A kedden reggel készült felvételeken rendőrségi kordont lehet látni a helyszínen, a Blaina településen, Abertillery térségében található Pilgrims Parknál. A Wales Online beszámolója szerint a mentőszolgálatok és a rendőrség hétfő este, körülbelül 22 órától dolgoztak a helyszínen.

A Gwenti Rendőrség hétfő délután (június 22-én) segítséget kért a lakosságtól az eltűnt tinédzser felkutatásához. Közlésük szerint a lányt utoljára június 20-án, szombaton este körülbelül 18:50-kor látták Blaina főutcáján.