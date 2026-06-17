Látta valaki? Egy szórakozóhelyről távozott, majd nyom nélkül eltűnt egy brit férfi Budapesten

Eljárást folytat a Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitányság az ismeretlen helyen tartózkodó, 45 éves, brit állampolgárságú John Robert Joseph Tovell ügyében. Az eltűnt férfi június 16-án, 2 óra körül egy VII. kerületi szórakozóhelyről távozott, majd ezt követően nyoma veszett. A rendőrök jelenleg is nagy erőkkel keresik.

Eltűnt, brit férfit keresnek a rendőrök Budapesten (Képünk illusztráció) Fotó: Gé / MW

A személyleírás szerint a férfi nagyjából 190 centiméter magas, rövid őszes haja és szakálla van. Az eltűnésekor fekete nadrágot és fekete pólót, illetve sötétzöld, hosszú ujjú inget viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VIII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki az eltűnt férfi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.



